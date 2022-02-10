北京冬奧︱意大利被揭阻自家選手參賽　名將一吐烏氣摘金用吻示威

冬季奧運每個選手背後都有一段辛酸故事，意大利速度滑冰女將方坦娜（Arianna Fontana）順利衛冕500米短道速度滑冰項目，但她奪金後竟然「爆大鑊」，直斥國家過去4年欠缺支援，更曾阻撓她參賽。

她賽後用一個慶祝動作，向意大利滑冰協會「示威」。



北京冬奧女子500米短道速度滑冰決賽，意大利名將方坦娜（Arianna Fontana）以42.488秒、後上反壓荷蘭好手摘金。她順利衛冕，成為史上第5位在冬季奧運拿下至少10面獎牌的女將。

向來冷靜的方坦娜衝線後卻瘋狂歡呼，一反常態的舉動惹來傳媒追問箇中因由，她的回應卻揭示了自己過去數年來承受的壓力，「我需要一個方法去發洩所有憤怒。」

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方坦娜（藍衫）衝線後振臂高呼。（美聯社）

她透露，意大利奧委會及國內滑冰協會並不支持自己參賽，甚至刁難自己，試圖找理由讓她無法參賽。

據《紐約郵報》指出，意大利隊自2018年平昌冬奧後，已強烈反對方坦娜讓美籍丈夫、前美國短道滑冰好手盧比路（Anthony Lobello, Jr.）擔任教練。

方坦娜逼於無奈下選擇跟丈夫離開意大利，奧運前大部份時間都於匈牙利訓練，今次奪金可說是一吐烏氣，「我和家人經歷了糟糕的處境，但今天我們證明了他（丈夫）是位絕佳的教練，把他留在我旁邊，是我人生最好的選擇跟決定。」

方坦娜奪金後立即衝向場邊跟丈夫親吻慶祝，原來有原因。（美聯社）

她賽後在場邊遇上意大利官方人員，對方也沒有上前祝賀，方坦娜說：「我根本沒放他們在眼內，其實他們最好離我遠一點。」她最終跑向場邊跟丈夫熱吻，向意大利當局抗議，被外媒形容為「復仇之吻」。

至於被問到往後會否再參戰冬奧，31歲的方坦娜揚言除非意大利隊態度轉變，否則自己不希望再體驗如此不愉快經歷，無意參加在家鄉意大利舉行的2026米蘭冬奧。