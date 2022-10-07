美職早霸王｜FC洛杉磯例行公事戰意成疑　撐拿舒維爾半場發圍

常規賽煞科戰，拿舒維爾上周輸波仍然出線，作客FC洛杉磯，有沒有機會偷雞？



洛杉磯藉住保安加，補時5分鐘入球擊敗波特蘭伐木者，提早一周奪得常規賽冠軍；拿舒維爾主場雖負侯斯頓戴拿模，仍然出線季後賽。

西岸已有5支球隊出線，餘下4隊爭奪兩個席位，他們將要直接對決。明尼蘇達聯主場對決溫哥華白帽，皇家鹽湖城誓要拉下伐木者。

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FC洛杉磯參戰5季，第2次贏出球迷盾，自然成為季後賽大熱。星光熠熠背後，勿忘一批低調高手默默耕耘，右後衛賀寧舒特進攻表現出色，常規賽後段一再建功，近4次出場射入2球。

拿舒維爾上仗失威，面對已經出局的戴拿模，居然半場輸兩球，他們要確保季後賽首圈主場，今戰其實要爭勝，而且穆卡達要爭取成為神射手，他暫時領先FC奧斯汀射手迪奧斯2球，為公為私都要去盡。

FC洛杉磯提早取得常規賽冠軍，今仗成例行公事。（美聯社）

兩軍同樣近季開始征戰美職聯，本季首循環才是史上第一次交鋒，洛杉磯作客獲勝。

洛杉磯已經封王，今場毋須拼搏，相反拿舒維爾仍然有爭逐目標，戰意一定較佳，考慮拿舒維爾本季14次半場領先，而洛杉磯亦有9次半場落後，今戰冷敲半場客勝。

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