香港桌球大師賽︱希堅斯與10歲小將合轟147　沙比一件事怒睥球證

香港世界桌球大師賽最後一日舉行表演賽，希堅斯與10歲香港小將彭家朗合作打出一棒147度，成為今屆名場面之一。



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今屆表演賽由羅拔臣、沙比、特林普、希堅斯分別對戰4位本地小將譚潤峰、溫國皓、黃昀熙、彭家朗，每對組合對賽兩局。平日比賽一臉認真的沙比也顯出鬼馬本色，跟2022世界青少年英式桌球錦標賽港隊代表溫國皓合照時，把手放在對方頸前「恐嚇」一番。

沙比合照時把手放在對方頸前「恐嚇」一番。（廖雁雄攝）

沙比今場不斷「助攻」，打入紅波後白波竟「撻死」，又故意幫忙「開pack」打散紅波；當溫國皓得分，沙比更拍打大脾為他打氣。比賽期間更發生小插曲，沙比打入最後一個紅波後再擊入黃波，準備開始將顏色波清枱，但球證卻忘記將黃波放回原位，令沙比不禁「怒睥」球證，後者才醒覺致歉，全場觀眾也報以笑聲。

沙比頻頻「助攻」溫國皓。（廖雁雄攝）

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希堅斯與小將合轟147

至於另一場焦點表演賽，就是壓軸由「巫師」希堅斯對港隊年紀最輕的青少年隊員彭家朗，只得10歲的彭家朗甫出場已萌倒一眾傳媒跟球迷，他站在希堅斯旁更顯細小，但防守set波有板有眼，一度令希堅斯「無奈」得向他攤開雙手。

第一局比賽尾段希堅斯已「超分」，決定將所有顏色波放到各個袋口，結果彭家朗不負眾望一棒清枱。第二局希堅斯已打出一棒140度，輪到最尾一個黑波，他即向彭家朗招手，結果彭家朗成功打入「黑柴」，兩人合轟一棒最高分的147度，並擊掌互相慶祝。

希堅斯跟彭家朗合轟一棒最高分的147度，並擊掌互相慶祝。（廖雁雄攝）

彭家朗以可愛的舉動迷到現場觀眾。（廖雁雄攝）

希堅斯賽後笑言，希望彭家朗能跟日前同樣打出147度的傅家俊瓜分賽事最高度數獎金。彭家朗就對此感到十分高興，「沒想過自己可參與147，簡直是我一世人的夢想。」

他認為自己在希堅斯身上學到不少技巧，如break building跟比賽心態，「他救波、防守都好準，不會勉強去打，節奏又平均，對我將來很有用。」其他本地年青球手就表示，能在紅館這大舞台比賽，有助以後克服壓力，並從交流中感受到對方十分友善。