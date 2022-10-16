MotoGP澳洲站｜爭標形勢逆轉　連斯爆冷奪冠　馬昆斯重上頒獎台

MotoGP進入今季最後3站賽事，車手總冠軍爭奪戰白熱化，今周澳洲站前，杜卡迪的巴尼亞（Francesco Bagnaia）追至只落後力爭衛冕的昆達拿路（Fabio Quartararo）2分。

最終今站相當戲劇化：馬昆斯（Marc Marquez）復出僅第4戰便登上頒獎台、昆達拿路自行斷送衛冕機會，最意想不到的是冠軍竟由鈴木車手連斯（Alex Rins）奪得。



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今周澳洲站在菲臘斯群島舉行，周五兩節自由練習後，昆達拿路曾表現得相當樂觀，指「已很久沒有這種正面的感覺」，未料之後便迎來噩夢：周六的排位賽，他排在第5位，落在第3的爭標對手巴尼亞和第4的「大E」艾斯柏加路之後，本田的六屆MotoGP冠軍馬昆斯則排在第2位，頭位由佐治馬田爆冷奪得。

周日的正賽一起步，昆達拿路曾短暫升上第3位，但他未幾便墮後回到第5位，此後更在第4圈時犯錯，在4號彎煞車失誤，一下子掉到積分區以外的22位。急欲追趕的他雖然一路追到第15位，卻在第11圈時犯下更大錯誤，一次「Low Side」自炒不僅令他的比賽就此結束，更極有可能就此斷送他的衛冕夢。

在山葉戰車戰力不足之下，昆達拿路的衛冕路極為艱難。（Getty Images）

這名本來在車手榜以219分領先的法國車手，連續兩站沒有取得任何分數之下，遭今站季軍的巴尼亞一口氣反超，巴尼亞以233分升上榜首，目前以14分之差領先昆達拿路。在山葉戰車實力惡劣、甚至被評為「山葉史上最差戰車」之下，外界普遍預期他難再追上巴尼亞，畢竟巴尼亞不僅擁有獲譽為「最強杜卡迪」的戰車，他在暑假後犯錯大大減少，使他能在落後昆達拿路91分之下一步步追近、到今日反超前，奪總冠軍的呼聲極高。

巴尼亞雖然在最後一圈才失去領先位置，但對他來說，穩陣取分登上積分榜榜首，才是首要任務。（Getty Images）

今站分站冠軍的爭奪同樣極為精彩，Parmac車隊的佐治馬田頭位起步，賽事前半段一路領先，並將一直穩守第二位的馬昆斯牢牢檔在身後，但「爭冠集團」不斷出現變化，一直在第3位的巴尼亞當然蠢蠢欲動，但VR46車隊的比錫基和鈴木廠隊的連斯之後也趕上，上演5人大混戰，多次交換領先位置。

在佐治馬田排名下滑後，連斯亦一度領先，但他在與馬昆斯纏鬥時，兩人曾遭巴尼亞一口氣爬頭，以為這位世界冠軍大熱能再奪分站冠軍之際，在最後一圈，連斯和馬昆斯竟又一同超越巴尼亞，最終連斯以些細差距力壓馬昆斯衝線，為季尾便會退出MotoGP的鈴木再奪分站冠軍，同時是他個人自2020年亞拉岡站以來的第一個冠軍；馬昆斯獲得自己復出4戰以來第一次、也是生涯第100次登上MotoGP頒獎台；至於巴尼亞雖然只得季軍，但成功在車手榜升上第一並拉開差距，同樣笑顏逐開。

ＭotoGP自2019年後首度重返澳洲站，三甲車手分別是（左起）：季軍巴尼亞、冠軍連斯、亞軍馬昆斯。（Twitter@MotoGP）

馬昆斯拒「教精」連斯：未來隊友也是敵人

馬昆斯早前接受第4次手臂手術後，曾稱今季復出只視比賽為「復康治療」，但他除回歸後第一戰退賽，3場分別以第4、第5和第2名完賽，狀態未足也有好成績，他賽後喜言：「我真的非常非常開心！對我和那些幫助我的人們、醫生和物理治療師來說，這頒獎台意義重大呀。」

鈴木季尾便退出，連斯明年將會轉投本田廠隊與馬昆斯做隊友，而今次兩人分奪冠亞，馬昆斯賽後已聲言未來隊友也是對手，即使自己一直參與明年戰車開發，也拒絕向連斯提供任何有關本田戰車的「貼士」：「我不會祝福他（連斯），走着看吧，他也是我的對手，若我有第二種說法，就未免太虛偽了。」

馬昆斯復出後不久便重登頒獎台，為本田帶來希望。（Twitter@marcmarquez93）

昆達拿路：生涯最艱鉅任務

至於災難結局的昆達拿路，坦言自己為了爭取衛冕，正面臨「生涯最艱鉅的任務」，他解釋犯錯原因：「我在進入2號彎時速度太快了，然後在4號彎時因馬連尼就在我前面，我需要避開他，那是我的錯誤，那個彎很難救。」他也坦承山葉戰車在極速和後輪抓地力上的不足，逼使他強行將戰車推到超越極限，最終導致犯錯，他也希望山葉未來有所改變：「希望能造出一架電單車，是用來贏比賽的，而不要只追求過彎速度。」

不過他拒絕就此放棄衛冕希望，道：「但現在我們需要展開新的一章，而我們只有一個任務，就是去贏，這會將我生涯最艱鉅的任務，但我已準備好去迎接它。」