英超特攻｜Big 6隊互撼防線齊穿窿　熱刺利物浦「大」匯演

英超第15輪賽事，剛奠定歐聯首名出線資格的熱刺，主場迎擊同樣在該項賽事只能次名晉級的利物浦。

兩隊今季防線都欠穩，失球嚴重，加上兩隊近10次聯賽交手，8次總入球都超過2球，[2.5球]入球大看來有迹可循。（球賽編號：FB4694，11月7日凌晨0時30分開賽，NowTV 621台直播）



熱刺上輪英超在落後兩球下，完場前反勝主場的般尼茅夫3：2，賽後繼續壓住紐卡素保住聯賽榜第3名，加上週二歐聯小組煞科戰，再以2：1反勝馬賽獲首名出線，擺脫早前的小低潮獲得兩連勝。至於目前的聯賽榜成績，13輪過後8勝2和3負。

相反，利物浦最近英超兩連敗，而且兩仗都輸給下游對手，上周是在主場1：2不敵列斯聯，19個月的跨季聯賽主場不敗紀錄被破，以12戰勝和負各4場的成績，排在聯賽榜第9位。

孫興慜周中歐聯賽事撞中馬賽守將的肩膊，熱刺方面證實他需要接受手術，今仗勢缺陣。（Getty Images）

不過，利物浦剛在歐聯賽事也勝出，在主場2：0擊敗拿玻里，雖然仍然失落榜首，但至少穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯兩位前鋒都有入球，仍是比較正面的訊息。

值得留意是，別看紅軍在該仗沒有失球，以為防線可信賴，隨著最強中堅華基爾雲迪積克今季演出時好時壞，加上右閘如用上攻強於守的阿歷山大阿諾特，在今季經常出現攻守失衡的情況下，易被對手快攻打穿，所以今季12輪聯賽已失了15球，反映球隊為何一直無法爭上聯賽榜較前位置。

熱刺雖然位處前4，但防線其實不比利物浦穩健，13場聯賽失了16球，而且經常是先失球一隊。巴西右翼衛艾馬遜走失對手的情況，可說與阿諾特是半斤八兩，加上踢3中堅的球員年紀都不輕，最穩健的基斯甸羅美路仍上陣成疑，一周兩賽，進行輪換的幅度也有限，肯定露疲態。

利物浦今季防守力大退步，雲迪積克也罕有地舉步維艱。（Getty Images）

前線軍情，熱刺的孫興民周二在歐聯左眼被撞腫，隨後進行了手術，對利物浦勢缺陣。不過，此子今季入球大減，反而兩位中場賓坦古亞及賀積查治在近兩仗都先後成為球隊反勝功臣，後上輔助哈利卡尼爭取入球，更值得期待。

熱刺與利物浦過去兩次在倫敦球場相遇，都是4球作結。（Getty Images）

考慮到兩軍防線問題，加上數據顯示雙方近10次聯賽對撼，8次總入球都超過2球，而且最近兩次在倫敦球場相遇，都是4球作結，因此[2.5球]入球大絕對是最穩陣之選。

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