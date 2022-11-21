卡塔爾世界盃2022｜厄瓜多爾輕勝卡塔爾　歷來首支主辦國首戰敗陣

世界盃2022在香港時間今晚（20日）深夜12時，揭開戰幔。A組主辦國卡塔爾出師不利，對南美洲的厄瓜多爾，淨負0:2。曾效力韋斯咸的厄軍隊長安拿華倫西亞（Enner Valencia），包辦兩個入球。

兩軍各有5次射門，破紀錄只得10次射門。厄瓜多爾3中2入，卡軍「冇腳中」，反映一切。



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賽前盛傳今仗有「假波」，東道主卡塔爾會在下半場入球，小勝1:0，結果不攻自破。

卡塔爾蓄勢待發，迎接國家首場世界盃決賽周賽事，正選陣容與2019年亞洲盃決賽奪冠的正選陣容，只有兩人不同。不過，甫開賽一個罰球，便見高低。

卡塔爾門將艾沙比出迎犯錯，厄瓜多爾的入球卻因艾斯查達（11號）些微越位判無效。（Getty Images）

厄瓜多爾僅消3分鐘已把皮球送入網窩。罰球斬入禁區引起混亂，卡塔爾龍門艾舒比（Saad Al Sheeb）與厄軍的菲歷斯托利斯（Félix Torres）爭球時打空氣，米高艾斯查達（Micheal Estrada）加一頭後由托利斯凌空回傳小禁區，由安拿華倫西亞頂入空門。但VAR指艾舒比出迎與托利斯爭球，米高艾斯查達（Micheal Estrada）小腿越位，故判入球無效。

世界盃2022｜厄瓜多爾3分鐘開齋變越位 拆解首球何解變詐糊

安拿華倫西亞被絆跌，憑12碼先開記錄。（Getty Images）

厄瓜多爾「詐胡」過後，繼續大軍壓境，令卡塔爾後防大亂，終在16分鐘開記錄。華倫西亞殺入禁區被艾沙比攔跌，獲判12碼，親自操刀中鵠。他在31分鐘再建一功，12碼點接應安祖路比斯亞度（Angelo Preciado）右路斬中，銅頭一搖角度刁鑽，拉開比數。

華倫西亞僅上半場已梅開二度。（Getty Images）

卡塔爾組織紊亂，連運球到厄瓜多爾禁區都有困難，半場僅得2次不中目標的射門。他們在完半場前有黃金機會，阿摩斯阿里（Almoez Ali）6碼點無人看管，惜頂頭槌失準變成臉部一批，斜出界外。卡塔爾落後兩球返回更衣室。

阿摩斯阿里錯失入球良機，仰天長嘆。（Getty Images）

厄瓜多爾下半場繼續「睇住嚟食」，在保住勝局，控球在腳不冒進，令卡塔爾難找到空間。加上卡塔爾傳送粗糙，往往傳球後控甩。卡塔爾的後備前鋒穆罕默德蒙泰利（Mohammed Muntari）在85分鐘接應突擊，窩利抽射可惜僅僅高出。

卡塔爾半場落後兩球，有球迷提早離場，現出不少空櫈。（Getty Images）

卡塔爾最終淨負兩球，為歷來首支主辦國球隊在首戰落敗。此外，今場雙方合共10次射門，為1966年以來決賽周賽事中最少射門一仗，較上屆分組賽哥倫比亞對塞內加爾，少2次。

觀乎數據，今戰雙方都不突出，還看戰情，高低立見。卡塔爾早段顯然相當緊張，門將艾沙比出迎雞手鴨腳，後衛佈防亦相當混亂，時而平排卻中門大開，時而多名後衛跟波走而走甩人。第二個失球則為後衛路路（Ro-Ro）只顧望波而「無視」華倫西亞，被他輕鬆頂入。

相比防守，進攻組織問題更大。上半場落後時，後場截到對手皮球，短傳兩、三腳便似「諗唔掂」，大腳踢前了事而斷送控球權，儼如亞洲區外圍賽遇上的對手。就算短傳給隊友，誤傳多，傳到腳也控甩，令控球變成「醫院波」。

厄瓜多爾下半場手執兩球優勢，固然謀定而後動，但眼見卡塔爾組織力平平，把握力亦欠奉，便安於防守。

（01美術製圖）

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