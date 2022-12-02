日本反勝西班牙首名晉級 澀谷站外狂歡慶祝畫面再現︱世界盃熱話
撰文：普利森
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日本在世界盃最後一輪分組賽面對強敵西班牙，又一次在半場落後一球劣勢，下半場連入兩球反勝。上仗負哥斯達黎加、半場落後西班牙令日本一度陷入絕境，最終又一次熱血大逆轉，奇蹟似地首名晉級16強。賽後天還未亮，日本市民已再次湧到東京澀谷站外瘋狂慶祝。
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日本奇蹟出線 球迷澀谷站前揮舞日本國旗狂賀
日本最後一場對西班牙的分組賽，「藍武士」上半場被對方前鋒莫拉達在11分鐘頭槌破網，落後0：1，下半場初段日本憑堂安律與田中碧在49與53分鐘各入一球，日本最終以2：1擊敗西班牙，成為E組首名兼晉級16強。
跟日本首仗熱血反勝德國後一樣，賽後大量市民湧至東京澀谷站外慶祝。球賽在日本時間早上6時（香港時間凌晨5時）完場，天尚未亮，球迷已在街上唱日本國歌並互相擊掌，亦有球迷帶上日本國旗慶祝。路透社訪問其中兩名當地球迷，他們均表示從未想過球隊會首名出線。
日本球迷再在澀谷外慶祝：
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現場觀戰的日本球迷賽後在球場外慶祝：
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回顧分組賽第一場日本以2：1反勝德國隊後，日本首都東京內最繁忙的JR澀谷站前十字路口，亦聚集大量球迷瘋狂慶祝，當時要出動警察管制人群。球迷穿起日本球衣，每到行人過路燈轉為綠燈，便走到斑馬線中央歡呼，高叫：「日本、日本、日本」，有人更舉起仿製的「大力神盃」慶祝。
不過在狂歡之餘，當時在場日本球迷不忘守禮——為免阻塞交通，當綠燈40秒後轉眼變成紅燈，他們立即跑回行人路上，讓車輛通過。這個全世界獨有、而且充滿日本味道的慶祝方式，成為網上一時佳話。
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日本球迷首戰湧到澀谷街頭瘋狂慶祝：
重溫：日本勝德國後，球迷湧到澀谷街頭瘋狂慶祝盛況：
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世界盃2022 日本隊是誰？
森保一。
世界盃2022 日本是否成功晉級16強？
是。
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