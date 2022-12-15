【Goal！全城投入足球熱】足球問答賞 - 球員知多少 得獎結果公布

為迎接四年一度球壇盛事，《香港01》聯同優益C準備一連串主題活動及遊戲，記得緊貼「Goal！全城投入足球熱」，玩遊戲賺分贏獎賞！今次「足球問答賞 - 球員知多少」考考您對世界級球星的認識。「01會員」於活動期內成功挑戰兩條問題即可獲288「01積分」，答題後分享您最喜愛的世界盃球員，即有機會贏走由優益C贊助送出【2022世界盃紀念足球】（名額14個）！

是次活動反應非常熱烈，眾多參賽者的分享都十分精彩。經過《香港01》編輯評審後，挑選出14個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者

姓名：C*** P** Y**

「告魯夫，雖然未能在世界盃稱王，但絕對係公認嘅現代足球之父，為足球運動注入創新元素，尤其在戰術部署方面......」

第二位得獎者

姓名：C*** M*** K****

「C朗係我最喜愛的世界盃球員！因為c朗由細到大到宜家都一直堅持努力不懈著追求自己喜愛嘅足球運動！這種精......」

第三位得獎者

姓名：C*** S*** H**

「我最喜愛既世界盃球員一定係葡萄牙既C朗拿度、雖然近期同曼聯鬧翻左，但以往佢喺球隊爭勝既決心、對自己既......」

第四位得獎者

姓名：H* P** H*

「我最喜愛阿根廷的美斯，他自小便追球夢想，一心想踢好足球，即使先天的條件並不優厚，他的個子較矮小，而且......」

第五位得獎者

姓名：L** L** S***

「我最喜愛的世界盃球員是美斯，他是今屆世界盃最具份量的球星，他在我心目中已視他為當世之球王，他7次奪得......」

第六位得獎者

姓名：W** S* H*

「我最喜愛的世界盃球員是C朗拿度。他的專業前無古人，後無來者。飲食上的控制是超乎常人，滴酒不沾，戒汽水......」

第七位得獎者

姓名：J*** M*

「我最喜愛的世界盃球員是伊朗門將比蘭華特。未成為職業運動員前，因家境貧窮不理父親反對堅持足球夢。在12......」

第八位得獎者

姓名：梁**

「我最喜愛丹麥嘅艾歷臣。因為佢果份對足球嘅堅持令人佩服。最令人深刻一定佢係比賽中心臟停頓嗰一幕。當全世......」

第九位得獎者

姓名：K***** P***

「最喜愛的世界杯球員正是阿根廷隊的球王梅西，作為35歲的老將這是他第五次參加世界杯，也是最後一次，而這......」

第十位得獎者

姓名：K****** P***

「一定係馬勒當拿，雖然肥肥矮矮好似成個波咁，但依個波就好似跑車入咗五波咁高速突破對方之防守球員，如入無......」

第十一位得獎者

姓名：C*** Y*** Y***

「最喜愛尼馬，可領巴西奪冠！分組首名冇難度，16強會遇老對手烏圭，大炒格！8强應戰歐國聯都踢唔掂的德......」

第十二位得獎者

姓名：陳**

「其實我很欣賞美斯，他低調沉穩，不喜愛出風頭或吸引大家矚目，反而專心踢球，給我感覺很謙虛。今年是他最後......」

第十三位得獎者

姓名：L** Y*** K***

「丹麥的艾歷臣， 雖然他並非像C朗、美斯、麥巴比這些天皇級數球星， 但他的場場賣力， 表現四平八穩， ......」

第十四位得獎者

姓名：L** W*** Y**

「我喜愛的球員是英格蘭隊長一哈利簡名。他不但是英超神射手，還是上屆世界盃金靴獎得主。他在球場上時常表現......」

記得緊貼活動專頁「Goal！全城投入足球熱」，睇最新球賽資訊之餘，一齊投入足球狂熱！

得獎者將有專人聯絡通知領獎事項。

活動受條款及細則約束