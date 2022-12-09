世界盃｜堂安律一句玩笑引網民不滿　同長友佑都世盃名場面有關

日本每年都會公布「流行語大賞」，選出該年度討論度最高、在網絡話題十足的詞彙。大會在12月1日公布今年流行語大賞得主，是獲封「村神大人」（村神樣）的棒球手村上宗隆。

今屆世界盃轟入兩球的堂安律，周四（8日）在twitter上的玩笑引來了熱烈反應。



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MLB球星大谷翔平的「真正二刀流」（Real二刀流），去年憑優秀戰績打敗呼聲最高的「魷魚遊戲」、「變異株」，取得2021年度日本流行語大賞。今年度大獎亦是來自棒球界，「村神大人」（村神樣）也就是日本職棒狂轟56支全壘打的22歲「重砲手」村上宗隆。

堂安律在twitter開玩笑，指長友佑都的「Bravo」才是今年度流行語大賞。（截圖）

在大會公布結果一周後，剛完成卡塔爾世界盃返國的日本足球代表堂安律，未知是否回國後才有餘暇更新新聞，在twitter開玩笑寫道：「流行語大賞好像已發表了？除Bravo以外還有？」

堂安律所指的「Bravo」（意大利文，喝彩聲），是隊友長友佑都在日本於小組賽戰勝德國後，接受訪問時大喊三聲「Bravo」，堂安更在該仗後備入替取得了入球。其後日本在比賽中取得入球時，長友也會高呼「Bravo」，成為了日本在今屆世界盃名場面之一。

堂安律在今屆為日本貢獻了兩球，惜在16強不敵克羅地亞出局。（Getty Images）

堂安律的貼文也獲隊友和球迷認同，隊長吉田麻也亦留言笑指，「沒有可能不是Bravo啊」，連日本官方世界盃帳號也一同開玩笑，轉載並寫「不是Bravo嗎？」至於當事人長友佑都，亦轉載堂安的貼文，寫上「Bravo」加上Emoji回應。

有球迷留言指「我心目中的流行語大賞是Bravo」、「世界盃早一點舉辦的話，就會是Bravo吧」、「世界盃在夏天已舉行的話，就能與『村神樣』一決高下了」等等，可見長友的「Bravo」的確成了球迷在今屆的難忘回憶之一。

今年締造56轟全壘打的東京Yakult燕子隊球星村上宗隆，無疑是日本職棒話題人物。（twitter圖片）

「村神樣」擊敗「國葬」、「SPY X FAMILY」

可是，另一邊廂，有網民認為堂安的玩笑對得獎的村上宗隆欠尊重，「希望可以考慮一下村上選手的感受」。

年僅22歲的棒球手村上宗隆，在今年交出3.18打擊率、134打點和56轟（全壘打），打破王貞治的日本職棒單季全壘打紀錄，寫下日本棒球歷史一刻。由於「村上」和「村神」的日語發音恰好都是「Mu-ra-ka-mi」，因此村上宗隆被日本球迷尊稱為「村神大人（村神様）」。

22歲的棒球手村上宗隆今季以56轟，打破王貞治的日本球員單季全壘打紀錄。（東京Yakult燕子Facebook）

此外，今屆流行語大賞的候選名單上，不乏2022年度全球大事，包括俄烏戰爭的「基輔」、安倍晉三「國葬」；也有近月因美國加息而導致的「日圓惡性貶值」、據說能提升睡眠品質的乳酸菌飲料「Yakult 1000」等等。村上宗隆憑今季的超強表現獲得流行語大賞。

3個棒球流行語入圍

今屆Top 30入圍名單上，除了「村神樣」，還有兩個流行語都是來自棒球界，包括「大谷規則」和「令和怪物」等。「大谷規則」是指MLB引入的新規則，先發投手退場後仍可繼續擔任指定打擊；考量到MLB現在唯一能投擅打的選手只有大谷翔平，這條規則也被直接稱為「大谷規則」。

而「令和怪物」則是日職棒選手佐佐木朗希的外號，今年21歲的他被譽為令和時代的超強怪物新人，與「昭和怪物」江川卓、「平成怪物」松坂大輔齊名，可說是相當高的榮譽。

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