世界盃2022｜阿根廷靠互射12碼晉級　荷蘭補時奇蹟追平逼戰加時

世界盃8強阿根廷與荷蘭上演了一場蕩氣迴腸的比賽，激戰至互射12碼分勝負！

阿根廷靠美斯的妙傳及入波，一度領先2：0。還以為阿根廷可以輕鬆取勝？荷蘭主帥雲高爾派上韋格賀斯，這名中鋒梅開二度，包括在補時11分鐘把握精妙的罰球攻勢射入，為荷蘭壓哨追成2：2。兩隊在加時沒有增添比數，到互射12碼，阿根廷靠門將達米安馬天尼斯連撲兩球贏4：3晉級4強，將會面對克羅地亞。



阿根廷及荷蘭今場同樣擺出三中堅的陣式，而擁有美斯的阿根廷是主攻的一隊。初段，兩隊都踢得謹慎，射門隔靴搔癢。22分鐘，美斯左腳試射遠程炮偏離目標。24分鐘，荷蘭禁區頂中路組織，貝雲積起腳射地波，完全不中目標。33分鐘，阿根廷右路進襲，傳予後上的迪保羅在禁區頂一射，荷蘭門將路柏特接住。

面對荷蘭務實的打法及穩健的防線，還要靠7屆金球獎得主美斯的靈光一閃。35分鐘，美斯中路推進，引來尼敦阿基、迪魯恩等的注意，他突然放一記致命傳球入禁區，右翼衛拿侯爾盧斯路擺脫戴利白蘭特接應一控，快過補位的華基爾雲迪積克一步射入，為阿根廷開紀錄領先1：0。

拿侯爾盧斯路接應美斯傳球射入，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

拿侯爾盧斯路慶祝入球。（Getty Images）

40分鐘，美斯在禁區內面對荷蘭的嚴密防線，仍能轉身一射，被路柏特接住。半場領先1：0的阿根廷在上半場雖然佔較少控球，但5次埋門3次中目標，相反荷蘭只得一腳不中目標的埋門。

下半場戰情膠着，直至71分鐘，阿根廷左翼衛馬高斯阿古拿落底線一扣，博到杜費斯踢跌，球證判12碼。73分鐘，美斯操刀射入，阿根廷拉開到2：0。這是美斯今屆第4個入球。

正當以為今場大局已定之際，雲高爾在78分鐘作出一次關鍵換人，由1.97米高的韋格賀斯入替迪比。荷蘭以高空轟炸阿根廷後防，韋格賀斯入替僅5分鐘就收效。在83分鐘，貝侯斯右路傳中，韋格賀斯一頂入網，荷蘭追至1：2。

韋格賀斯頭槌建功，追近至1：2。（Getty Images）

韋格賀斯的入球掀起比賽高潮，荷蘭狂攻，中堅雲迪積克都變成中鋒。85分鐘，貝侯斯「窩利」勁射中網側，差點以為荷蘭追平。儘管荷蘭全力轟炸，但阿根廷頂得住，隨住補時10分鐘即將完結，阿根廷似乎望到家鄉。

雲高爾一個調動，令荷蘭絕地追成2：2。（Getty Images）

然而，就在補時快將完結之時，荷蘭在禁區頂博到罰球，極可能是今場的最後一擊。貝侯斯會直射，還是斬入禁區？出乎意料之外，這次罰球戰術很有心思，殺阿根廷一個措手不及，古普美拿斯傳地波入禁區內的人叢當中，韋格賀斯力壓安素費南迪斯轉身射入，追成2：2平手。荷蘭在法定時間只有2次中目標的埋門，就是韋格賀斯的2個入球。

韋格賀斯在補時的11分鐘接應罰球射入，為荷蘭追成2：2。（Getty Images）

韋格賀斯後備入替，梅開二度，幫荷蘭追平。（Getty Images）

雲高爾換入韋格賀斯的調動，加上補時11分鐘的精妙罰球部署，幫荷蘭在末段連追兩球，法定時間追成2：2，比賽進入加時。加時上半場戰情平淡，但在加時下半場迪馬利亞入替後，阿根廷發動一波又一波攻勢，希望可以在120分鐘內解決荷蘭。

110分鐘，阿根廷前場右路罰球，美斯帶到禁區頂，大位起左腳一射偏離目標。114分鐘，拿達路馬天尼斯接應右路傳中一射，省中雲迪積克心口出底線。116分鐘，阿根廷角球斬入禁區，謝文比薛拿頂高。119分鐘，拿達路馬天尼斯射門被路柏特撲出。

謝文比薛拿頭槌攻門高出。（Getty Images）

120分鐘，阿根廷連環攻勢，美斯在娥眉月頂一射，省中人斜出。迪馬利亞處理角球，半射半斬，路柏特撲出。之後，安素費南迪斯遠射，中柱彈出。阿根廷今場15次攻門，6次中目標，未能攻入第三個入球。踢完加時，兩隊仍戰成2：2，要進入互射12碼。

阿根廷射贏12碼的關鍵是門將達米安馬天尼斯！他一開始就連撲荷蘭首兩輪12碼，令雲迪積克及貝侯斯「宴客」，至於阿根廷的美斯及里安度柏利迪斯命中，拉開至2：0。

第三輪的古普美拿斯及干沙路蒙迪爾皆射入，阿根廷仍領先3：1。在第四輪，荷蘭入球功臣韋格賀斯射入，但只要阿根廷的安素費南迪斯射入，阿根廷便可勝出，但他射失出底線，令落後2：3的荷蘭還有一線希望。

戰至互射12碼第五輪，盧克迪莊射入，追成3：3。為阿根廷處理最後一輪的是拿達路馬天尼斯，若果他射失的話，就要進入「突然死亡」。拿達路馬天尼斯頂住壓力，一射入網，幫助阿根廷互射12碼贏4：3晉級。阿根廷將會在4強面對淘汰巴西的克羅地亞。

荷蘭正選排陣：

門將：23路柏特

後衛：2祖利安添巴、4華基爾雲迪積克、5尼敦阿基

中場：22杜費斯、15迪魯恩、21法蘭基迪莊、17戴利白蘭特

前鋒：10迪比、8加普、7貝雲積



美斯太太安東莉娜入場觀戰，在旁的是美斯的兒子。（Getty Images）

阿根廷正選排陣：

門將：23達米安馬天尼斯

後衛：26拿侯爾盧斯路、13基斯甸羅美路、19奧達文迪、25利辛度馬天尼斯、8馬高斯阿古拿

中場：7迪保羅、24安素費南迪斯、20阿歷斯麥亞里士打

前鋒：9祖利安艾華利斯、10美斯



【球迷注意】荷蘭對阿根廷的8強賽事，**沒有**免費直播。

【世界盃8強賽程，以下所有時間為香港時間】

12月9日（五）晚上11時：【8強1】克羅地亞 對 巴西（ViuTV免費直播）

12月9日（五）深夜3時：【8強2】荷蘭 對 阿根廷

12月10日（六）晚上11時：【8強3】摩洛哥 對 葡萄牙（ViuTV免費直播）

12月10日（六）深夜3時：【8強4】法國 對 英格蘭

論戲碼，荷蘭對阿根廷極具世界盃強強對碰的氣氛，兩軍的對決也令老一輩球迷憶起九十年代的大戰，當時荷蘭有一代球王柏金（Dennis Bergkamp）憑一記金球終結阿根廷的晉級路，「藍白軍團」今仗可會由新一代球王美斯復仇？

球迷們重拾回憶：

世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典 伯金98年金球最難忘

美斯今晚再次登場。（Getty Images）

荷蘭人腳平平，還看戰術大師雲高爾。（Getty Images）

阿根廷陣前消息：

荷蘭陣前消息：

回顧兩隊16強表現：

【16強】荷蘭3：1美國

荷蘭是首支晉級8強的球隊，他們靠右翼衛杜費斯光芒四射的表現，以3：1擊敗美國。杜費斯今場有1個入球及2次助攻，他分別助攻迪比及戴利白蘭特。

【16強】阿根廷2：1澳洲

阿根廷在同一晚另一場16強，以2：1淘汰澳洲，將會在8強對荷蘭。阿根廷今場由美斯先開紀錄，再由祖利安艾華利斯擴大比數，雖然末段被澳洲破蛋，但都守得住勝局。

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