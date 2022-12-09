世界盃︱阿根廷主力疑受傷　主帥不滿軍情外洩　與記者激辯捉內奸

世界盃八強阿根廷周五（9日）深夜3時對荷蘭，外國傳媒報道，隊中主力迪保羅（Rodrigo De Paul）在閉門訓練中受傷，主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）對軍情外洩感到十分不滿。



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世界盃8強 阿根廷對荷蘭



今晚深夜3時 Now 618台直播



被稱為「美斯保鑣」的阿根廷中場迪保羅，16強對澳洲時覆蓋全場、拔足狂奔，全靠他壓逼澳洲門將馬菲賴恩令對方犯錯，才有阿根廷攻入的第二球。

不過，日前傳出這名悍將在練習時受傷，未知能否趕及復出。在賽前記者會上，有傳媒向阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）查證消息，卻意外令他發火。

迪保羅（右）在昨日操練仍有現身，但被指最終受傷，沒有完成全課訓練。（Getty Images）

「為什麼你會問我這條問題？」史卡朗尼質疑記者。這位來自美國媒體DirecTV的記者則表示，「因為他沒有完成全課訓練。」史卡朗尼隨即向他逼供，想找出洩密者，「如果你告訴我誰是消息來源，我就會告訴你迪保羅的情況。」但被記者一口拒絕。

史卡朗尼明顯對當下情況不滿，但他否認自己生氣，「朋友，那場訓練是閉門的，所以我不知道是誰把消息傳出，不知道他或你是想幫阿根廷或荷蘭。」

史卡朗尼沒有否認傳聞，「我對這種消息沒有興趣，但這樣傳出來的確很奇怪。今次我們上了一課，我們需要學習、改善整個阿根廷及國家隊的大環境。」

史卡朗尼對軍情外洩十分不滿。（Getty Images）

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另一位阿根廷主力迪馬利亞同樣受傷，已缺席16強賽事，史卡朗尼只肯透露，會在最後一課練習中再審視兩人情況，「他們的感覺不錯，但如果要上陣，我要肯定他們能付出100%。」