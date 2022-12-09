世界盃︱阿根廷主力疑受傷　主帥不滿軍情外洩　與記者激辯捉內奸

撰文：袁志浩
出版：更新：

世界盃八強阿根廷周五（9日）深夜3時對荷蘭，外國傳媒報道，隊中主力迪保羅（Rodrigo De Paul）在閉門訓練中受傷，主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）對軍情外洩感到十分不滿。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

世界盃8強 阿根廷對荷蘭

今晚深夜3時 Now 618台直播

被稱為「美斯保鑣」的阿根廷中場迪保羅，16強對澳洲時覆蓋全場、拔足狂奔，全靠他壓逼澳洲門將馬菲賴恩令對方犯錯，才有阿根廷攻入的第二球。

世界盃｜「美斯保鑣」逼出阿根廷關鍵入球　願為隊友犧牲的迪保羅

不過，日前傳出這名悍將在練習時受傷，未知能否趕及復出。在賽前記者會上，有傳媒向阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）查證消息，卻意外令他發火。

迪保羅（右）在昨日操練仍有現身，但被指最終受傷，沒有完成全課訓練。（Getty Images）

「為什麼你會問我這條問題？」史卡朗尼質疑記者。這位來自美國媒體DirecTV的記者則表示，「因為他沒有完成全課訓練。」史卡朗尼隨即向他逼供，想找出洩密者，「如果你告訴我誰是消息來源，我就會告訴你迪保羅的情況。」但被記者一口拒絕。

史卡朗尼明顯對當下情況不滿，但他否認自己生氣，「朋友，那場訓練是閉門的，所以我不知道是誰把消息傳出，不知道他或你是想幫阿根廷或荷蘭。」

史卡朗尼沒有否認傳聞，「我對這種消息沒有興趣，但這樣傳出來的確很奇怪。今次我們上了一課，我們需要學習、改善整個阿根廷及國家隊的大環境。」

史卡朗尼對軍情外洩十分不滿。（Getty Images）

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃2022︱美斯「散步」防守招荷蘭話柄　雲高爾連寸阿根廷巴西世界盃｜阿根廷8強對荷蘭　迪馬利亞重遇「生涯最差教練」雲高爾

另一位阿根廷主力迪馬利亞同樣受傷，已缺席16強賽事，史卡朗尼只肯透露，會在最後一課練習中再審視兩人情況，「他們的感覺不錯，但如果要上陣，我要肯定他們能付出100%。」

世界盃8強阿根廷對荷蘭︱每次對碰都是經典　伯金98年金球最難忘世界盃熱話︱美斯直播惹阿古路呷醋　17年密友連說再見也動人
世界盃︱英格蘭對法國前夕　英媒突爆賓韋特離隊「真相」世界盃2022｜安歷基離任西班牙主帥　U21領隊取而代之執掌兵符世界盃講古．西班牙｜Tiki-taka戰術沒有死　安歷基只做對了一半世界盃｜C朗遭家鄉傳媒指曾要脅離開國家隊　葡萄牙足總急回應世界盃︱巴西尼馬棄絕世美女　九任前度顏值逆天長伴身邊只有她世界盃熱話︱巴西職員扔走亂入貓咪惹議　球員嚇窒以笑遮醜︱有片世界盃︱荷蘭新星加普的轉會傳聞後遺症　對加盟曼聯持開放態度世界盃｜韓國隊獲千人逼爆機場迎接　孫興慜上屆遭掟雞蛋嚴陣以待世界盃︱英格蘭玩狼人殺備戰　高手馬古尼：遊戲經驗助渡過低潮世界盃｜日本隊回國獲650人盛大迎接　森保一高呼「謝謝」惹哄動世界盃︱C朗後備風波繼續蔓延　兩家姐IG大爆發：不想你再留隊


阿根廷對荷蘭的世界盃八強何時舉行？


香港時間12月9日深夜3時。


阿根廷有哪些球星？


美斯、保羅戴巴拿、利辛度馬天尼斯、迪保羅、迪馬利亞。

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
阿根廷足球隊
足球