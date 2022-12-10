世界盃｜美斯不跟大隊獨自奔向最大功臣　感人一幕引逾300萬點擊

阿根廷在世界盃8強互射十二碼擊敗荷蘭，美斯（Lionel Messi）場內表現與場外舉動人人談論，有球迷拍下感人一幕——「球王」在球隊勝出後，未有隨隊友一起慶祝，而是奔向另一功臣。



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阿根廷最後一輪十二碼由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）主射，他一射入網，奠定勝局，阿根廷大部份球員一邊向失落的荷蘭球員示威、一邊跑向剛射入的馬天尼斯，擁在一起慶祝，但美斯卻沒有跟他們跑向同一方向。

達米安馬天尼斯救出兩球十二碼。（Getty Images）

有球迷當時拍下片段，拿達路馬天尼斯射最後一輪時，另一位馬天尼斯、門將達米安（Damian Martinez），在右路近邊線處非常緊張地跪着觀看，當拿達路射入一剎，達米安也如釋重負地整個趴在地上。

事實上，達米安馬天尼斯在互射十二碼救出兩球，正是致勝關鍵，不過由於拿達路慶祝時向左跑向阿根廷球迷，而在右邊的達米安也許因為極度繃緊過後，趴在地上一動不動，並沒有立刻參與慶祝，但美斯卻注意到他——「球王」沒有隨隊友跑向球迷，而是奔向達米安，抱住在地上的他。

美斯抱住達米安，這位門將亦慢慢站起來，與美斯相擁，成就感人一幕；未幾，後備門將法蘭高艾馬尼也加入，三人之後才再走向「大隊」一同慶祝。這段影片在網上瘋傳，數小時已獲逾300萬瀏覽。

西班牙記者Alex Truica分享了影片，並留言道：「人人都跑向射入致勝十二碼的拿達路，只得美斯直接跑向達米安，這位門將救了兩球十二碼、是這階段的真正英雄。這是真正的領袖。」

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