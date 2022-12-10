世界盃︱C朗失正選後第一反應曝光　奧斯爾為他平反：無人能及

世界盃8強葡萄對摩洛哥，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）會否再坐後備，成為焦點，這位球星上場失去正選，引起連串風波，近日有隊友為他平反，也有前國腳踩多腳，直指葡萄牙在沒有C朗下，踢得更像一支球隊。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

世界盃8強 葡萄牙 對 摩洛哥

今晚11時 VIU 99台免費直播



C朗在世界盃16強葡萄牙對瑞士一戰被貶後備，雖然尾段仍有上陣，但仍傳出隊內不和。

葡萄牙《紀錄報》日前報道「C朗曾要脅離隊」，但葡萄牙足總連忙發聲明澄清，強調C朗從未這樣做過，又形容他對國家隊的忠誠「毋庸置疑」。

C朗拿度因為一次坐後備，引發連串風波。（Getty images）

葡萄牙周六（10日）晚在8強對摩洛哥，賽前中場奧達維奧艾美臣（Otavio Monteiro）就為C朗平反。他透露C朗獲告知要坐後備之後，第一件事就是上前鼓勵頂替自己的干卡路（Goncalo Ramos），「他也跟全隊其他球員談天，為大家打氣，所以他依然是我們的領袖。」

主教練費蘭度山度士（Fernando Santos）於賽前記者會上，亦再度否認有關傳聞，「C朗不曾告訴我他想離開國家隊。我想是時候停止這個話題與爭論，讓他冷靜一下。」

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

C朗據指在得悉失去正選後，第一時間鼓勵代替自己上陣的干卡路。（Getty images）

可是C朗始終是C朗，輿論又怎可能停止。

據葡萄牙媒體《球報》報道，前葡萄牙國腳、曾跟C朗共事多年的後衛荷西方迪（Jose Fonte），近日針對C朗應否踢正選發表了評論。他說：「我們要接受現實，如果C朗出場，球員不知不覺間就會自動以他為核心，每一球都傳給他，像為他比賽一樣。」

荷西方迪（右）與C朗在國家隊合作多年。（Getty images）

「假如C朗不在，葡萄牙踢得更整體，更像一支球隊。球隊進攻也流暢一點，不會過份集中在一個焦點，而是每個人都有貢獻，這是大家也樂見的。」

然而方迪認為，C朗可用後備身份為球隊作出貢獻，「像他這種級數的球員後備上陣，可以說是十分正面，因為會給對手帶來更多麻煩。」

奧斯爾認為C朗值得外界尊重。（Getty Images）

另一邊廂，曾跟C朗在皇家馬德里合作的德國中場奧斯爾（Mesut Ozil），就為對方講好說話，「我不明白為何媒體會不斷發布他的負面新聞，他們只想賺點擊率，利用C朗的名氣獲得關注，讓C朗看起來很差、很壞。」

奧斯爾強調，C朗已接近38歲，即使每季無法再攻入50球也不令人意外，「每個球迷都應該為他過去20年的高水平表現而感到高興。我相信新一代球員的數據，沒有人可以跟C朗媲美，他會永遠在另一個層次，大家應該對這位體育史上其中一位最偉大的球員多點尊重。」