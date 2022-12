世界盃｜C朗是時候做後備？葡萄牙媒體票選　七成球迷反對C朗擔正

葡萄牙今晚深夜3時出戰世界盃16強對陣瑞士,葡軍雖以首名出線,但頭號球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)的表現卻成為「箭靶」。今屆世界盃C朗僅入一球,頻頻出現門前失機、失去控球權等情況。

C朗狀態不佳,葡萄牙球迷也不再盲捧。根據葡萄牙媒體球報(A Bola)的投票顯示,逾七成投票人士並不希望C朗在16強擔任正選。假如你是葡萄牙國家隊主教練費蘭度山度士(Fernando Santos),你又會否將C朗列作後備?



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

分組賽對加納射入12碼後,C朗成為史上首名在五屆世界盃皆有入球的球員。創下歷史紀錄背後,卻難掩C朗於分組賽的蹩腳表現:三場比賽合共上陣235分鐘,9次射門中2次中目標、3次錯失重大入球機會,更有1次失誤導致失球。足球數據網站Sofascore更將C朗評為今屆世界盃分組賽最差11人。

Sofascore選出今屆世界盃分組賽最差11人。(網上截圖)

葡萄牙國內權威媒體球報於16強賽前舉行投票,逾7成球迷認為葡萄牙不應派遣C朗正選出戰16強對瑞士的比賽。作為葡萄牙多年領軍人物,此情況實屬罕見。

不過,葡萄牙國家隊主帥費蘭度山度士於賽前記者會上被問及今場排陣,就直言他的決定不會被人左右,「我會讓我認為要踢正選的球員先上陣,我對此沒有問題,從2014年上任至今,我都是這樣做。」

費蘭度山度士出席賽前記者會時被問及有關C朗的問題。(Getty Images)

有用連結:

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包|一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

費蘭度山度士又被問及C朗對韓國被換出時,露出不悅神情,更與韓國前鋒曹圭成爭執,費蘭度山度士認為問題已在內部被解決,「我當時距離太遠,只見到他(C朗)與一名韓國球員有爭執。事後我有看過相關片段,我不喜歡這樣,真的不喜歡。我只能說我們內部已經解決了這些問題,現時全部人都非常專注在接下來的比賽。」

翻查記錄,C朗在五屆世界盃所入的8球,全部都是在分組賽攻入。今晚到底C朗會像宿敵美斯(Lionel Messi)一樣打破世界盃淘汰賽無入球的魔咒,還是會繼續無入球?

「To start or not to start?」正選不正選,這就是問題,也是費蘭度山度士需要再三思量的關鍵。