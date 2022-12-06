世界盃｜C朗是時候做後備？葡萄牙媒體票選　七成球迷反對C朗擔正

葡萄牙今晚深夜3時出戰世界盃16強對陣瑞士，葡軍雖以首名出線，但頭號球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的表現卻成為「箭靶」。今屆世界盃C朗僅入一球，頻頻出現門前失機、失去控球權等情況。

C朗狀態不佳，葡萄牙球迷也不再盲捧。根據葡萄牙媒體球報（A Bola）的投票顯示，逾七成投票人士並不希望C朗在16強擔任正選。假如你是葡萄牙國家隊主教練費蘭度山度士（Fernando Santos），你又會否將C朗列作後備？



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分組賽對加納射入12碼後，C朗成為史上首名在五屆世界盃皆有入球的球員。創下歷史紀錄背後，卻難掩C朗於分組賽的蹩腳表現：三場比賽合共上陣235分鐘，9次射門中2次中目標、3次錯失重大入球機會，更有1次失誤導致失球。足球數據網站Sofascore更將C朗評為今屆世界盃分組賽最差11人。

Sofascore選出今屆世界盃分組賽最差11人。（網上截圖）

葡萄牙國內權威媒體球報於16強賽前舉行投票，逾7成球迷認為葡萄牙不應派遣C朗正選出戰16強對瑞士的比賽。作為葡萄牙多年領軍人物，此情況實屬罕見。

不過，葡萄牙國家隊主帥費蘭度山度士於賽前記者會上被問及今場排陣，就直言他的決定不會被人左右，「我會讓我認為要踢正選的球員先上陣，我對此沒有問題，從2014年上任至今，我都是這樣做。」

費蘭度山度士出席賽前記者會時被問及有關C朗的問題。（Getty Images）

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費蘭度山度士又被問及C朗對韓國被換出時，露出不悅神情，更與韓國前鋒曹圭成爭執，費蘭度山度士認為問題已在內部被解決，「我當時距離太遠，只見到他（C朗）與一名韓國球員有爭執。事後我有看過相關片段，我不喜歡這樣，真的不喜歡。我只能說我們內部已經解決了這些問題，現時全部人都非常專注在接下來的比賽。」

翻查記錄，C朗在五屆世界盃所入的8球，全部都是在分組賽攻入。今晚到底C朗會像宿敵美斯（Lionel Messi）一樣打破世界盃淘汰賽無入球的魔咒，還是會繼續無入球？

「To start or not to start?」正選不正選，這就是問題，也是費蘭度山度士需要再三思量的關鍵。