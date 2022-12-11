世界盃｜阿根廷對荷蘭8強戰衝突餘波　國際足協展開紀律調查

阿根廷於世界盃8強與荷蘭戰至互射12碼階段後，以4：3擊敗橙軍。比賽時雙方爆發多次衝突，球證共向雙方球員與教練出示17面黃牌。國際足協（FIFA）周六（10日）宣布對兩隊展開紀律調查。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

阿根廷對荷蘭比賽時雙方爆發多次衝突，球證共向雙方球員與教練出示17面黃牌。（Getty Images）

這場比賽火藥味十足，而阿根廷在互射12碼獲勝後，一些球員在失落的荷蘭球員面前大肆慶祝，帶頭的奧達文迪（Nicolás Otamendi）稱因對方球員在他們射12碼前會過來說話，嘗試影響他們，因此才有如此舉動。

今場比賽球證合共出示17面黃牌。（Getty Images）

國際足協宣布對兩隊展開調查，並指阿根廷足總可能違反國際足協紀律規則第12條「球員與官員的不當行為」與第16條「比賽期間秩序與安全」，而荷蘭足總則有機會違反第12條「球員與官員的不當行為」，暫時未知調查結果何時出爐。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

今屆賽事國際足協曾就不同事件向各代表隊罰款。據美聯社報道，國際足協稱當有球隊一場取得5張或以上黃牌時，就會展開紀律調查，而今仗得到9張黃牌的阿根廷與得8張黃牌的荷蘭均會被調查，而今屆賽事中，沙特阿拉伯因對阿根廷與墨西哥時各得6面黃牌，合共被罰3.2萬美元。

沙特阿拉伯曾兩度因單場錄得6面黃牌，共被罰款3.2萬美元。（Getty Images）

除黃牌問題，亦有球隊受其他原因被國際足協調查或懲罰。塞爾維亞首仗對巴西前，兩名球員在更衣室掛上印有塞爾維亞領土的橫額，上面亦印有塞爾維亞並不承認獨立的科索沃領土，橫額因此被指有政治含意，塞爾維亞足總被罰2.13萬美元。

國際足協正調查塞爾維亞對瑞士時，是否有違反多項條文。（Getty Images）

此外，塞爾維亞對瑞士時，有傳其球迷曾發表歧視言論。國際足協早前發聲明，指塞爾維亞足總可能違反紀律規則第12條「球員與官員的不當行為」、第13條「歧視」與第16條「比賽期間秩序與安全」，因此展開調查，當場比賽塞爾維亞有7名球員領黃牌。

加拿大門將波贊對克羅地亞時被對方球迷針對，國際足協為此向克羅地亞足總罰款。（Getty Images）

克羅地亞在分組賽對加拿大時，加拿大門將波贊（Milan Borjan）因與家人曾居於原屬南斯拉夫的克羅地亞克寧市（Knin），及後在1995年因克羅地亞戰爭離鄉別井、移民加拿大，有克羅地亞球迷因此在比賽時舉起「95年的克寧市——沒有東西像波贊般逃走」（Knin 95 - Nothing runs like Borjan）的橫額嘲諷波贊。

國際足協調查後指有球迷「用言語和物品，傳達不應在體育活動出現的訊息」，向克羅地亞足總罰款5.3萬美元。