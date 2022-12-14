世界盃︱Pornhub女星Eva Elfie快閃撐美斯　場外巧遇Keyman馬啟仁

撰文：普利森
出版：更新：

色情影片網站Pornhub知名女星Eva Elfie也撐美斯及阿根廷，這位俄羅斯美女入場觀看阿根廷對克羅地亞的四強戰，在場外巧遇香港足球評述員Keyman馬啟仁。

現場睇世界盃是不少球迷的夢想，就算平時沒有睇波習慣，也希望到現場感受熾熱氣氛。

阿根廷對克羅地亞的四強戰，看台上就竟然出現成人影片平台Pornhub著名女星Eva Elfie的身影，來自俄羅斯的她一身藍色裝扮，為阿根廷打氣。

Eva Elfie現場觀看阿根廷對克羅地亞的世界盃四強賽。（IG@theevaelfie）
+5

有300多萬粉絲的Eva Elfie在Instagram寫道：「我來到卡塔爾世界盃了，我選擇支持阿根廷，可能要跟Ivana打對台。」克羅地亞模特兒Ivana Knoll今屆賽事多次入場支持國家隊，她無視卡塔爾主辦當局嚴格服裝規定，在場內身穿克羅地亞紅白相間格仔標記性感衣著而走紅，是另一位備受關注的女星。

Eva Elfie最後幫美斯加油，「去吧美斯，你們的球迷很了不起，他們值得你帶來這一場勝利。」

世界盃太太團︱美斯9歲對她一見鍾情　安東莉娜令他無視一切誘惑世界盃太太團︱C朗女友父親是毒販　3大高招Gucci店員變球王嫂

不過似乎Eva Elfie只是「快閃」世界盃，她稍後發布限時動態時，已身處機場，對卡塔爾機場又大又靚感到驚訝。

就在這場阿根廷對克羅地亞的四強戰開始之前，香港著名足球評述員Keyman馬啟仁就曾於場外巧遇Eva Elfie，他在Facebook上張貼二人合照，但自己僅露出手指公，只寫上四個字：「仲講，飲啦......」

貼文隨即引起網民熱烈討論，有人已認得出相中是Eva Elfie，「Eva Elfie都畀你捉到，唔夠你玩」、「場內除咗美斯以外最多人識嘅明星」、「你唔好話唔識佢呀」，半日間已獲得超過4600個讚好。

世界盃深宵福利︱德國最美WAGs成員　豪放巴西名模大方分享閨房事世界盃深宵福利︱英格蘭WAGs最美新成員　遊走兩大球星的金髮美女世界盃深宵福利︱夏維斯索爆青梅竹馬女友　德國前鋒最強加油站世界盃深宵福利︱麥巴比美艷變性人女友　Ines Rau勇敢活出真我
香港著名足球評述員Keyman馬啟仁入場支持愛隊阿根廷。
世界盃︱美斯神級演出終結C朗馬勒當拿爭論　名宿齊撐：「GOAT」世界盃︱美斯領阿根廷入決賽　足球冷感太太罕有激動留12個感嘆號世界盃︱美斯獲摯友阿古路送驚喜　見面即擁抱：你怎猜到是我？世界盃︱阿根廷入決賽首都萬民狂歡　「美斯美斯美斯」呼聲不絕世界盃2022｜莫迪歷最後一舞遺憾收場　賽後風度依然：祝美斯好運世界盃2022｜美斯個人表演神級助攻　完爆克羅地亞20歲中堅世界盃｜阿根廷新一代艾華利斯孭飛　昔日合照小球迷變美斯好拍檔世界盃｜阿根廷對手嘆美斯變了惡夢　拿姆：他的處境已跟2014不同世界盃熱話︱美斯直播惹阿古路呷醋　17年密友連說再見也動人世界盃︱美斯啟動馬勒當拿模式　曾遭阿根廷人譏軟弱　今成真領袖

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

有用連結：

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

Eva Elfie是誰？


她是成人影片平台Pornhub著名女星。


Keyman馬啟仁是誰？


香港著名足球評述員。

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
阿根廷足球隊
美斯（Lionel Messi）
Keyman（馬啟仁）
世界盃花邊
足球熱話
足球