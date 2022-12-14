世界盃︱Pornhub女星Eva Elfie快閃撐美斯　場外巧遇Keyman馬啟仁

色情影片網站Pornhub知名女星Eva Elfie也撐美斯及阿根廷，這位俄羅斯美女入場觀看阿根廷對克羅地亞的四強戰，在場外巧遇香港足球評述員Keyman馬啟仁。



現場睇世界盃是不少球迷的夢想，就算平時沒有睇波習慣，也希望到現場感受熾熱氣氛。

阿根廷對克羅地亞的四強戰，看台上就竟然出現成人影片平台Pornhub著名女星Eva Elfie的身影，來自俄羅斯的她一身藍色裝扮，為阿根廷打氣。

Eva Elfie現場觀看阿根廷對克羅地亞的世界盃四強賽。（IG@theevaelfie）

+ 5

有300多萬粉絲的Eva Elfie在Instagram寫道：「我來到卡塔爾世界盃了，我選擇支持阿根廷，可能要跟Ivana打對台。」克羅地亞模特兒Ivana Knoll今屆賽事多次入場支持國家隊，她無視卡塔爾主辦當局嚴格服裝規定，在場內身穿克羅地亞紅白相間格仔標記性感衣著而走紅，是另一位備受關注的女星。

Eva Elfie最後幫美斯加油，「去吧美斯，你們的球迷很了不起，他們值得你帶來這一場勝利。」

不過似乎Eva Elfie只是「快閃」世界盃，她稍後發布限時動態時，已身處機場，對卡塔爾機場又大又靚感到驚訝。

就在這場阿根廷對克羅地亞的四強戰開始之前，香港著名足球評述員Keyman馬啟仁就曾於場外巧遇Eva Elfie，他在Facebook上張貼二人合照，但自己僅露出手指公，只寫上四個字：「仲講，飲啦......」

貼文隨即引起網民熱烈討論，有人已認得出相中是Eva Elfie，「Eva Elfie都畀你捉到，唔夠你玩」、「場內除咗美斯以外最多人識嘅明星」、「你唔好話唔識佢呀」，半日間已獲得超過4600個讚好。

香港著名足球評述員Keyman馬啟仁入場支持愛隊阿根廷。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

有用連結：

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程