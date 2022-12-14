世界盃︱美斯領阿根廷入決賽　足球冷感太太罕有激動留12個感嘆號

世界盃4強阿根廷對克羅地亞，美斯（Lionel Messi）獻出神級表演，繼2014年後再次領軍入決賽。觀眾席上，美斯太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）和3個兒子與一眾阿根廷球迷一樣瘋狂慶祝。

美斯曾透露，身邊這位賢內助對足球毫無興趣，不過安東莉娜看到丈夫如此神勇，也忍不住在社交媒體興奮發文。



安東莉娜看到丈夫美斯如此神勇，也忍不住在社交媒體興奮發文。（Instagram）

美斯太太罕有激動賀丈夫神級演出

美斯9歲那年遇上8歲的安東莉娜，已對她一見鍾情，之後前赴西班牙發展，二人經歷多年異地戀，終開花結果，美斯自始至終只對她情深一往，安東莉娜亦成為陪伴美斯走過足球生涯高低起跌的最強大後盾。

美斯領阿根廷入決賽，他笑對阿根廷球迷觀眾席慶祝，不知是否已找到太太和兒子身影？（Getty Images）

美斯多次說過，家人是他在球場上奔馳的最大動力，今屆世界盃阿根廷每場比賽安東莉娜都會帶同3個兒子 Thiago、Mateo和Ciro在觀眾席為他打氣。她通常只在Instagram上載與兒子在球場的合照，配上簡單一句半句為阿根廷打氣，然而對克羅地亞一仗過後，安東莉娜罕有地激動發出帖文：「我不能向你解釋，因為你也不會明白！！！！我們一起去吧，阿根廷！！！去吧，美斯！！！！！」

寥寥數句，安東莉娜足足用上12個感嘆號，一反她平日斯文低調的作風，隔着屏幕也能感受她的熱情和興奮程度。美斯由17歲升上巴塞隆拿一隊，至今努力到35歲，一直未有放棄，經過對克羅地亞一戰，或許終令安東莉娜愛上了足球。

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美斯與太太育有多少個孩子？ 美斯與太太安東莉娜育有3子，分別是長子Thiago、次子Mateo和幼子Ciro。 阿根廷曾多少次贏得世界盃？ 兩次，阿根廷先後在1978、1986兩度封王。 美斯曾否贏得世界盃？ 今屆賽事之前，美斯未曾贏得世界盃。2014年他曾領軍入決賽，當年阿根廷負德國得亞軍；2022年他再次帶領阿根廷入決賽。

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