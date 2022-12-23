澳職方程式｜阿德萊德聯今季主場未輸過　迎紐卡素噴射機主勝穩開

澳職第9輪賽事在聖誕假上演，12月27日有現時「三哥」阿德萊德聯，主場對落後3分卻排第10的紐卡素噴射機。兩隊上場都吃敗仗，哪一隊可以先重拾勝仗呢？



阿德萊德聯在澳職重開後，兩仗都未能獲勝，上周就以1：3敗給威靈頓鳳凰，更連續兩場都有球員被逐。值得一提，這兩場敗仗都是作客比賽，而今戰對噴射機則返回今季仍100%勝率的主場出擊，信心應完全不同。

阿德萊德聯主將賀路雲（右）上輪比賽被逐，今仗無綠上陣。（Getty Images）

加上澳洲國腳奇治葛雲上周一從世界盃回歸就取得入球，今季已累積4球成隊內首席射手，是阿聯反底的重要棋子。

阿德萊德聯陣中澳洲國腳奇治葛雲從世盃回歸即入球，今季已累積4球成隊內首席射手（Getty Images）

紐卡素噴射機上周就在主場，以0：1不敵布里斯班獅吼，連同休季前近5輪比賽1勝4負，自開季兩連勝後就一蹶不振，雖然現時一眾澳職球隊分數，在積分榜相當接近，意味他們只要今場戰勝阿聯，就可以追至同分，但防線實在太脆弱，今季3輪作客賽事合共失7球，應該頂不住主場火力強勁的阿聯。

阿聯及噴射機早前曾在澳足盃交水，當時阿聯淘汰噴射機晉級。（Getty Images）

對賽方面，阿聯近5次與噴射機交手，也全部勝出，包括季前在澳足盃32強就以2：0淘汰對方，心理上有絕對優勢，所以主客和當然要捧阿聯開主勝，另外半全場也可試敲「主/主」。

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