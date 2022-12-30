澳職方程式｜西悉尼流浪者元旦日回師主場　迎FC麥克阿瑟細味好波

踏入2023年，澳職元旦日有兩場賽事，尾場是近期聯賽重開後，走勢稍有下滑的西悉尼流浪者，迎戰兩連勝的FC麥克阿瑟，不知道主場出擊，流浪者又可否在新一年，贏回一仗沖喜呢？（球賽編號：FB5908，1月1日下午2時開賽，無綫MyTV Super App直播）



流浪者今季開咧表現不錯，與上季常規賽冠軍墨爾本城叮噹馬頭，後來也一直守在聯賽榜第2位，但自聯賽在12月重開後已經3場不勝，可幸是其中兩場都只是與對手打和，失分未算嚴重，包括上場作客布里斯班獅吼踢成1：1。

西悉尼流浪者上場作客布里斯班獅吼踢成1：1。（Getty Images）

FC麥克阿瑟則是開季表現一般，最近就起勢搶分。對上4仗贏了3場，包括平安夜一仗作客贈FC悉尼3蛋，格魯吉亞外援前鋒阿拉布利更梅開二度，助球隊目前在聯賽榜，追至僅落後流浪者1分。

FC麥克阿瑟則是開季表現一般，最近就起勢搶分。（Getty Images）

不過麥克阿瑟該仗可以大勝，也是藉對手有球員領紅牌後10人應戰，才在比賽後半段入多兩球，值得一提，流浪者今季9場賽事，有8場與對手的總入球，都不多過2球。

西悉尼流浪者今季9場賽事，有8場與對手的總入球，都不多過2球。（Getty Images）

對賽方面，流浪者對上2次主場對麥克阿瑟雖然都落敗，但分別輸0：2及0：1，因此從今季的入球趨勢，加上兩軍對碰往績，不妨再敲入球細。

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