【Goal！全城投入足球熱】足球問答賞 - 歷史冷知識 得獎結果公布
為迎接四年一度球壇盛事，《香港01》聯同優益C準備一連串主題活動及遊戲，讓會員玩遊戲賺分贏獎賞！今次「足球問答賞 - 歷史冷知識」就考考您足球冷知識，「01會員」於活動期內成功挑戰兩條問題即可獲288「01積分」，答題後分享您最喜愛的世界盃賽事，即有機會贏走由優益C贊助送出【2022世界盃紀念禮品】（名額65個）！
是次活動反應非常熱烈，眾多參賽者的分享都十分精彩。經過《香港01》編輯評審後，挑選出65個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：
第一位得獎者
姓名：C**** Y*** K***
「法國對丹麥，上半場丹麥的防守做得好，而法國亦錯失多次入球機會，睇得好肉緊。下半場麥巴比梅開2度 助球隊取勝，可見他是一個機會主義者，很多攻勢都是快而準，好看的一場賽事」
第二位得獎者
姓名：L* Y** H*** P*****
「我認為日本隊係今屆世界盃踢得最好的一隊，因為以他們的實力，能夠贏西班牙和德國兩支強隊，實在極不容易，我最欣賞是對西班牙該埸，在最後時間反勝西班牙👍🏻」
第三位得獎者
姓名：L** K***
「2002年日韓世界盃8強，巴西對英格蘭，巴西先落後，及後由李華度扳平，下半場朗拿甸奴一腳驚世遠距離罰球笠射笠死英格蘭守門員施文，贏2：1，非常經典。」
第四位得獎者
姓名：K* C****
「巴西對南韓：巴西入第三波之美妙及精彩，充分將森巴足球之特色發揮淋漓盡至，球員之控球，走位及射門配合得天衣無缝！南韓已盡全力！巴西贏波合理！」
第五位得獎者
姓名：C**** W*** Y** W***
「日本對克羅地亞，今屆世界杯個人覺得日本踢出超水準，只差一點點運氣，而且不像往屆下半場就無哂力，只是全場下來欠缺運氣，不然就破記錄入八強了」
第六位得獎者：K*** H* W**
第七位得獎者：Y** T** G**
第八位得獎者：K*** W*** H**
第九位得獎者：R***** C***
第十位得獎者：L** N** S***
第十一位得獎者：M**
第十二位得獎者：C***** S*** K****
第十三位得獎者：I** C***
第十四位得獎者：C**** Y***
第十五位得獎者：S** K* S****
第十六位得獎者：M** V
第十七位得獎者：K*** H** W***
第十八位得獎者：C*** Y*** H*
第十九位得獎者：陳**
第二十位得獎者：N* W** P*** J***
第二十一位得獎者：W*** C*** F*** E*****
第二十二位得獎者：Y* K* F**
第二十三位得獎者：E**** C*****
第二十四位得獎者：T*** Y** Y**
第二十五位得獎者：L**** S*** T***
第二十六位得獎者：L** W** S****
第二十七位得獎者：吳**
第二十八位得獎者：王**
第二十九位得獎者：L** P** Y**
第三十位得獎者：T*** M** Y**
第三十一位得獎者：L**** K*** Y*
第三十二位得獎者：M** O* S*****
第三十三位得獎者：T** S*** F***
第三十四位得獎者：W*** W** L**
第三十五位得獎者：C*** M*** K**
第三十六位得獎者：Z******
第三十七位得獎者：L**** T** K**
第三十八位得獎者：S** K*** H***
第三十九位得獎者：C*** M** L***
第四十位得獎者：吳**
第四十一位得獎者：E***** C***
第四十二位得獎者：C*** K********
第四十三位得獎者：Y* H** M***
第四十四位得獎者：S** L** C***
第四十五位得獎者：尹**
第四十六位得獎者：T**** L** K***
第四十七位得獎者：梁**
第四十八位得獎者：麥**
第四十九位得獎者：K* K* H*
第五十位得獎者：C*** W*** H** W*****
第五十一位得獎者：T*** O* K*
第五十二位得獎者：L** L** H* A****
第五十三位得獎者：T*** K** M**
第五十四位得獎者：M** L**
第五十五位得獎者：L** W** T***
第五十六位得獎者：L** 小*
第五十七位得獎者：H* S** W***
第五十八位得獎者：H* C** K****
第五十九位得獎者：A*** C*****
第六十位得獎者：L** K*** H***
第六十一位得獎者：K*** C** P***
第六十二位得獎者：M**** L**
第六十三位得獎者：M** K** W***
第六十四位得獎者：C*** L** S**
第六十五位得獎者：K****
得獎者將有專人聯絡通知領獎事項。
活動受條款及細則約束