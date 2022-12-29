【Goal！全城投入足球熱】足球問答賞 - 歷史冷知識 得獎結果公布

為迎接四年一度球壇盛事，《香港01》聯同優益C準備一連串主題活動及遊戲，讓會員玩遊戲賺分贏獎賞！今次「足球問答賞 - 歷史冷知識」就考考您足球冷知識，「01會員」於活動期內成功挑戰兩條問題即可獲288「01積分」，答題後分享您最喜愛的世界盃賽事，即有機會贏走由優益C贊助送出【2022世界盃紀念禮品】（名額65個）！

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是次活動反應非常熱烈，眾多參賽者的分享都十分精彩。經過《香港01》編輯評審後，挑選出65個最令人印象深刻的分享，得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者

姓名：C**** Y*** K***

「法國對丹麥，上半場丹麥的防守做得好，而法國亦錯失多次入球機會，睇得好肉緊。下半場麥巴比梅開2度 助球隊取勝，可見他是一個機會主義者，很多攻勢都是快而準，好看的一場賽事」

第二位得獎者

姓名：L* Y** H*** P*****

「我認為日本隊係今屆世界盃踢得最好的一隊，因為以他們的實力，能夠贏西班牙和德國兩支強隊，實在極不容易，我最欣賞是對西班牙該埸，在最後時間反勝西班牙👍🏻」

第三位得獎者

姓名：L** K***

「2002年日韓世界盃8強，巴西對英格蘭，巴西先落後，及後由李華度扳平，下半場朗拿甸奴一腳驚世遠距離罰球笠射笠死英格蘭守門員施文，贏2：1，非常經典。」

第四位得獎者

姓名：K* C****

「巴西對南韓：巴西入第三波之美妙及精彩，充分將森巴足球之特色發揮淋漓盡至，球員之控球，走位及射門配合得天衣無缝！南韓已盡全力！巴西贏波合理！」

第五位得獎者

姓名：C**** W*** Y** W***

「日本對克羅地亞，今屆世界杯個人覺得日本踢出超水準，只差一點點運氣，而且不像往屆下半場就無哂力，只是全場下來欠缺運氣，不然就破記錄入八強了」

第六位得獎者：K*** H* W**

第七位得獎者：Y** T** G**

第八位得獎者：K*** W*** H**

第九位得獎者：R***** C***

第十位得獎者：L** N** S***

第十一位得獎者：M**

第十二位得獎者：C***** S*** K****

第十三位得獎者：I** C***

第十四位得獎者：C**** Y***

第十五位得獎者：S** K* S****

第十六位得獎者：M** V

第十七位得獎者：K*** H** W***

第十八位得獎者：C*** Y*** H*

第十九位得獎者：陳**

第二十位得獎者：N* W** P*** J***

第二十一位得獎者：W*** C*** F*** E*****

第二十二位得獎者：Y* K* F**

第二十三位得獎者：E**** C*****

第二十四位得獎者：T*** Y** Y**

第二十五位得獎者：L**** S*** T***

第二十六位得獎者：L** W** S****

第二十七位得獎者：吳**

第二十八位得獎者：王**

第二十九位得獎者：L** P** Y**

第三十位得獎者：T*** M** Y**

第三十一位得獎者：L**** K*** Y*

第三十二位得獎者：M** O* S*****

第三十三位得獎者：T** S*** F***

第三十四位得獎者：W*** W** L**

第三十五位得獎者：C*** M*** K**

第三十六位得獎者：Z******

第三十七位得獎者：L**** T** K**

第三十八位得獎者：S** K*** H***

第三十九位得獎者：C*** M** L***

第四十位得獎者：吳**

第四十一位得獎者：E***** C***

第四十二位得獎者：C*** K********

第四十三位得獎者：Y* H** M***

第四十四位得獎者：S** L** C***

第四十五位得獎者：尹**

第四十六位得獎者：T**** L** K***

第四十七位得獎者：梁**

第四十八位得獎者：麥**

第四十九位得獎者：K* K* H*

第五十位得獎者：C*** W*** H** W*****

第五十一位得獎者：T*** O* K*

第五十二位得獎者：L** L** H* A****

第五十三位得獎者：T*** K** M**

第五十四位得獎者：M** L**

第五十五位得獎者：L** W** T***

第五十六位得獎者：L** 小*

第五十七位得獎者：H* S** W***

第五十八位得獎者：H* C** K****

第五十九位得獎者：A*** C*****

第六十位得獎者：L** K*** H***

第六十一位得獎者：K*** C** P***

第六十二位得獎者：M**** L**

第六十三位得獎者：M** K** W***

第六十四位得獎者：C*** L** S**

第六十五位得獎者：K****

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得獎者將有專人聯絡通知領獎事項。

活動受條款及細則約束