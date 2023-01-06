澳職方程式｜西部聯格食格專剋墨爾本城　近況不俗客勝可期

今周澳職第11輪賽事，有榜首的墨爾本城主場迎戰下游份子西部聯。主隊新一年近況不俗，已錄得兩連勝，但西部聯每次對墨爾本城都有上佳演出，有點剋星感覺，今場一於冷敲客勝。（球賽編號：FB6056，1月7日下午4時45分開賽，無綫MyTV Super App直播）



現時以7勝1和1負22分排榜首的墨爾本城，踏入2023年，氣勢依然一時無兩，連續兩場取勝，先於主場以1：0小勝中岸水手，然後再作客3：1大破威靈頓鳳凰。他們在主場戰績尤其出色，今季主場未輸過，澳職5次主場4勝1和，近3場更錄得全勝，攻入6球兼未失一球。

（Getty Images）

墨爾本城今季表現出色，有賴射手占美麥卡倫狀態持續大勇，這名澳洲國腳今季澳職上陣10場，已射入了12球；他雖然在世界盃未有太大貢獻，但在世盃後卻重拾佳態，近兩場便有3球進帳。

阿歷山大比高域（Getty Images）

因此，今仗照牌面墨爾本城無疑佔先。不過凡事無絕對，西部聯雖然在聯賽只排第10，但近況不俗，近3場錄得2勝1和，而且只失1球，似乎已改善了季初防守不穩的毛病。其中，西部聯前鋒阿歷山大比高域，近3仗射入了2球，是球隊今仗力爭3分的關鍵人物。

對賽（Getty Images）

最重要的是，西部聯似乎是墨爾本城剋星，近6次對賽，取得4勝1和1負的佳績；而且，墨爾本城上季3次主場落敗的賽事，其中兩次就是輸給西部聯，所以今仗一於博冷門，捧西部聯取得「客勝」。

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