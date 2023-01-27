澳職方程式｜中岸水手有戰績支持　回師主場穩勝西悉尼流浪者

中岸水手在農曆大年初一出師不利，來到澳職第14輪賽事，面對第3位的西悉尼流浪者，勢要憑藉主場之利「兔」氣揚眉。（球賽編號：FB6718，1月28日下午4時45分開賽，無綫85台直播）



中岸水手季初表現一般，頭6場只取得2勝1和3負，但12月中開始上力，6場贏了5場，進佔聯賽次席。不過上周作客威靈頓鳳凰，卻以1：2敗陣，未能拉近與榜首的墨爾本城5分差距。

中水手主場戰績彪炳，今仗贏西悉尼無難度。（Getty Images）

中岸水手近兩次落敗都是作客賽事，如果單論主場戰績卻表現出色，近4次主場出戰全勝而回，而且攻入了11球。

澳洲國腳積遜甘明斯，今季已為中岸水手射入7球，是球隊的首席射手，今仗若復出將大大增加球隊的勝算。甘明斯過去曾效力鄧地及格流，近日傳聞有蘇格蘭球隊打算收購他，所以也要密切留意其去向。

澳洲國腳積遜甘明斯，今季已為中岸水手射入7球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

至於客軍西悉尼流浪者近況平平，近7場只贏了1次，但要擊敗他們也不是易事，這7場中有4場是1：1和局，也令他們在聯賽仍保持第3位。

客軍西悉尼流浪者近況平平，近7場只贏了1次。（Getty Images）

翻查兩軍過去5次對賽，中岸水手稍佔上風，錄得2勝2和1負戰績，鑑於水手主場戰績彪炳，所以今仗可捧主隊贏波；不過西悉尼流浪者防守不錯，近7場有6場總入球少於3球，所以入球細也可以考慮。

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