巴拉斯域病逝　享年87歲　奠下克羅地亞勝利基因的「教練宗師」

曾帶領克羅地亞奪得1998世界盃季軍的巴拉斯域（Miroslav Blazevic），獲譽為「教練的宗師」，在長期對抗癌魔下，今天（2月8日）終告病逝，享年87歲。



克羅地亞足總在Twitter悼念巴拉斯域，並以「coach of all coaches」來形容他。（克羅地亞足總Twitter截圖）

克羅地亞在1991年獨立，出生於波斯尼亞的巴拉斯域，94年開始出任克羅地亞國家隊教練，旋即率隊打入了96歐洲國家盃決賽周，更於兩年後的法國世界盃摘下季軍，對這個新興國家的民族認同有莫大影響。

巴拉斯域奪季後曾說：「我有一批出色的球員，滿有愛國精神，他們願意為祖國竭盡所能，而克羅地亞在體育上其中一項優勢便是這種愛國精神。」克羅地亞國家隊的愛國心從當年的波班，到現在的莫迪歷，一代一代傳承下去，也令這個東歐小國繼上屆世界盃奪得亞軍後，今屆也在卡塔爾取得季軍佳績。

巴拉斯域煙不離手，是他帶隊時的一大特徵。（Getty Images）

2015年，巴拉斯域退休，未幾便發現患上癌症，多年來與病魔對抗，是以當克羅地亞在卡塔爾季軍戰擊敗摩洛哥後，教練達歷便將榮譽獻給他，「我能贏得5個獎牌，但你永遠都是『教練的宗師』（coach of all coaches）」。

不過，巴拉斯域47年的執教生涯中，也有一些爭議事件，最著名的是他跟天才球星普辛尼基的恩怨。巴拉斯域在1986/87球季執教薩格勒布戴拿模時，將年僅18歲的普辛尼基逐出球隊，他當時還說：「如果普辛尼基之後能成為一個出色的球員，我就吃掉了我的教練證書。」普辛尼基及後加盟了貝爾格萊德紅星，不單3奪南斯拉夫聯賽冠軍，更贏過歐冠盃，之後更先後效力西甲兩大班霸巴塞隆拿及皇家馬德里。

前克羅地亞國腳普辛尼基天才橫溢，同時也放任不覊，難怪與巴拉斯域不咬弦。（Getty Images）

雖然巴拉斯域與普辛尼基及後冰釋前嫌，但98世界盃4強對法國時，普辛尼基卻未獲正選，就算球隊落後1：2，但巴拉斯域到了89分鐘才派普辛尼基上陣，事後輿論都慨歎如果普辛尼基獲得更多比賽時間，結局會否不一樣。多年之後，普辛尼基回應這段往事時說：「巴拉斯域像我們每個人一樣，做事總有瑕疵，但他也有其美德。」