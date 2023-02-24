美職早霸王｜新球季揭開序幕　撐拿舒維爾主場破「城」

新一季美職又開始，揭幕戰由重返東岸的拿舒維爾，主場迎擊前季季後賽霸主紐約城。



拿舒維爾一季東岸一季西岸實在係估佢唔到，介紹這隊球隊前，不如先講講今季有什麼要留意。

拿舒維爾今季重返東岸作賽。

首先，當然是拿舒維爾重返東岸，他們上季在西岸，前季則在東岸，可能因為本身西岸將有兩支新軍，所以拿舒維爾要讓路。點知現時只餘下聖路易城，所以今季東岸有15隊角逐，而西岸就只得14隊競賽。

美職每季都有些知名球星來投，譬如上季有沙基利、賓迪基及恩斯治尼等，不過今季就好像稍欠星光。華盛頓聯隊上季羅致了賓迪基，但常規賽仍然包尾，今季加多名前英超兵波蘭國腳奇連治，這名前列斯聯中場已算新援中較具名氣。

今季很多隊都大換血，但波特蘭伐木者變動不多，反而用了950萬歐元，從丹麥球隊米迪蘭特簽得巴西中場艾華達，也是新一季美職的「標王」。

講番今場揭幕戰，拿舒維爾過去3季聯賽首場表現普通，取得1勝1和1負；但紐約城更差勁，竟然連續3季都出閘脫腳。

拿舒維爾進攻中場穆卡達，上季以23球勇奪美職神射手，之前與紐約城交鋒也曾梅開二度。

拿舒維爾進攻中場穆卡達，上季以23球勇奪美職神射手，他之前與紐約城交鋒時也曾梅開二度，今場值得留意會否再有入球。拿舒維爾似乎稍稍秤先，今場主勝手到「拿」來吧！

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