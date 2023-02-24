澳職方程式｜墨爾本城迎FC悉尼　博雙方和氣收場

上周澳職墨爾本打吡爆大冷，位列下游的墨爾本勝利，竟然擊敗榜首的墨爾本城。來到今周第18周，墨爾本城回到主場迎戰FC悉尼，能否反底實屬疑問。（球賽編號：FB7783，2月25日下午2時開賽，無綫myTV Super App直播）



墨爾本城今季走勢凌厲，上周面對墨爾本勝利前，聯賽僅嘗1敗，也錄得連續8場不敗的戰績，豈料上場面對同市弱旅竟遭滑鐵盧，作客以2：3落敗。不過，墨爾本城勝在領先夠多，仍以16戰得34分的成績續居榜首，7分拋離第2、第3的中岸水手及阿德萊德聯。

墨爾本城在打吡戰大熱倒灶不敵墨爾本勝利。（Getty Images）

今周回到主場，墨爾本城寄望可重拾勇態，因為他們今季主場成績不俗，7次出戰未嘗敗北，取得5勝2和。

墨爾本城還寄望馬菲歷基繼續火熱狀態，這位32歲澳洲國腳，近4場射入了4球，包括上場梅開二度；他今季入了6球，是球隊的次席射手。

墨爾本城寄望馬菲歷基繼續火熱狀態，這位32歲澳洲國腳，近4場射入了4球。（Getty Images）

雖然墨爾本城希望重返勝軌，但FC悉尼正是今季另一支曾擊敗他們的球隊；而且FC悉尼作客特別醒神，8場作客錄得5場勝仗，反而他們在主場戰績麻麻，只有兩次贏波。

FC悉尼今季作客特別醒神，8場作客錄得5場勝仗。（Getty Images）

對賽往績上，墨爾本城稍佔上風，近5次對壘取得3勝1和1負，但鑑於他們剛剛落敗，士氣受挫，FC悉尼作客又特別出色，所以今場不如博雙方和氣收場。

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