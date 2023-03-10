美職早霸王｜聖荷西地震前線火力夠猛　睇好主場可勇退急流

美職第3周，由聖荷西地震主場迎擊科羅拉多急流；主隊上場打開今季勝利之門，相反急流兩場不勝兼未入過波，今場繼續追主勝。



聖荷西地震在今季開鑼戰，於大部分時間領先下，竟在補時連失兩球，作客以1：2憾負於阿特蘭大聯，上場回到主場一度落後下，卻以2：1反敗為勝，重拾士氣，並以2戰3分升上第7。

卡路士古路素今季加盟聖荷西地震，曾在歐洲聯賽落班。

聖荷西地震今季簽入了一些新兵，例如卡路士古路素及莊拿芬文沙，兩人都曾在歐洲聯賽落班，經驗與實力足在美職立足；不過前線仍然靠兩名舊將伊保比斯及基斯頓艾斯賓路沙；前者兩場入了兩球，後者則貢獻了兩個助攻。

26歲的伊保比斯是來自波蘭特伐木者的借將，上季聯賽34次上陣攻入17球，今季續有好表現，且看他能否獲得美國國家隊重召。

科羅拉多急流兩戰只得1和1負，而且都未有入球，攻力令人擔憂。

27歲的艾斯賓路沙則曾效力艾拉維斯及華拉度列等西班牙球隊，身材雖矮小，但速度高盤扭靈活，在邊線產生不少威脅。

26歲的伊保比斯(左)是來自波蘭特伐木者的借將，上季聯賽34次上陣攻入17球。

科羅拉多急流兩戰只得1和1負，而且都未有入球，攻力令人擔憂；他們過去7次作客聖荷西，也只得1勝2和4負，今場恐怕凶多吉少。

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