美職早霸王｜FC奧斯汀實力狀態俱佳　作客侯斯頓戴拿模取勝無難度

在西岸唯一未有分落袋的侯斯頓戴拿模，在美職第4周，主場迎擊FC奧斯汀，力爭取得今季第1分。不過，以侯斯頓實力一般，要搶分又談何容易呢？



侯斯頓戴拿模只打了兩場都是作客出戰，開鑼戰以1：2不敵FC辛辛那提，上仗更慘吞新英倫革命3隻光蛋，可見他們攻守兩端都問題不少；現時以2戰0分排西岸榜尾。

去年7月加盟FC奧斯汀的前阿根廷國腳艾美蘭奴列干尼，今季未開齋。

侯斯頓戴拿模今季沒有重量級收購，只從法甲梅斯簽入了艾米巴斯；這名摩洛哥進攻中場，上場後備上陣未有太多建樹，且看他逐漸融入球隊後，能否助侯斯頓提升戰績。

FC奧斯汀開鑼戰以主場2：3不敵聖路易城SC後，連勝兩場，分別擊敗CF蒙特利爾及皇家鹽湖城，表現漸入佳境，雖然去年7月加盟的前阿根廷國腳，艾美蘭奴列干尼至今還未「開齋」，但另一前鋒莊加歷查卻狀態不俗，今季3場已入了兩球。

FC奧斯汀年僅18歲的新星奧雲禾夫，對鹽湖城射入美職生涯首球，值得留意。

另外值得留意FC奧斯汀新星，年僅18歲的奧雲禾夫，他在對鹽湖城射入美職生涯首球，成為第8對在美職都有入球的父子，他的成功也有賴「父幹」，因為其父荷殊禾夫正是FC奧斯汀的主帥。

侯斯頓戴拿模開季兩戰兩敗，現時以0分排西岸榜尾。

FC奧斯汀不只實力與狀態較佳，就算對賽紀錄也佔優，過去5次碰頭，FC奧斯汀贏了4次僅輸1次，所以今場一於捧客勝。

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