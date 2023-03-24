美職早霸王｜明尼蘇達聯迎戰溫哥華白帽　粗糙之中見「細」微

來到美職第5周，明尼蘇達聯仍未嘗敗績，是西岸3支不敗球隊的其中之一。他們今周主場迎擊的是今季還未打開勝利之門的溫哥華白帽，贏面雖然稍稍佔先，但從對賽往績推斷，可能博入球細更穩陣。



明尼蘇達聯開季3場表現不錯，錄得2勝1和戰績，跟榜首兩隊聖路易城SC及FC洛杉磯一樣未嘗敗績，現時3戰得7分，只是因得失球稍遜而排西岸第5。

明尼蘇達聯開季3場表現不錯，錄得2勝1和戰績。

雖然近3場都入了4球，但明尼蘇達聯其實還不算踢出最佳水準，皆因進攻命脈雷洛素在休季後沒有歸隊。這名阿根廷進攻中場過往麻麻多多，但他場上的表現又非常出眾，在2020年來投後，71場賽事貢獻了16個入球及28次助攻，簡直是一人擔起球隊整個攻擊線。

猶幸兩名前鋒梅達加西亞及艾馬尼拿，今季都已「開齋」，顯示出不俗狀態，尤其來自巴拉圭的艾馬尼拿，本身是球隊的次席射手，但上季最後兩個月夥粒無收，現時總算結束了入球荒。

明尼蘇達聯前鋒艾馬尼拿（白衣）今季已開齋，狀態不俗。

溫哥華白帽開季4場未嘗勝果，僅取得2和2負的劣績；有趣的是，這4場中有3場是他們先開紀錄的。

溫哥華白帽開季4場未嘗勝果，僅取得2和2負的劣績。

雖說客軍近況不佳，但翻查對賽紀錄，明尼蘇達聯近5次主場面對溫哥華白帽，有4場入球不超過2球，今仗還有主將缺陣，主勝不穩下，不如博入球細。

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