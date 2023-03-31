美職早霸王｜新英倫革命雄踞東岸榜首　迎戰紐約城大戰一觸即發

美職第6周，在東岸雄踞榜首的新英倫革命，迎來開季表現一般的紐約城；後者雖然今季作客未贏過，但爛船都有三根釘，以對賽往績而言，博入球大是更佳選擇。



雖然曾作客慘吞FC洛杉磯4蛋，但新英倫革命其餘4場都取勝，包括上仗以2：1反勝華盛頓聯隊，暫時以5戰12分，壓過未嘗敗績的FC辛辛那堤，暫踞東岸榜首。

新英倫革命上仗以2：1反勝華盛頓聯隊。（路透社）

新英倫革命在第3周大敗後，全靠老將古斯達禾保奧連續兩場入波，才可順利奏捷，這名阿根廷射手雖已屆33歲，但表現仍很出色。

尤其阿爾巴尼亞國腳前鋒維奧尼，去年中加盟後仍未融入球隊，上季上陣7次只入了一球，今季5次披甲仍未有進帳，因此除了揭幕首仗獲正選，現已被貶為後備了。

紐約城近況一般，雖然在主場先後擊敗國際邁亞密及華盛頓聯隊，但作客3場卻只得1和2負，難怪現時以5戰7分，只排東岸第7位。

新英倫革命陣中老將古斯達禾保奧連續兩場入波。（路透社）

不過紐約城幾名年輕球員甚具天分，包括今季已「開齋」的20歲前鋒泰利斯麥奴及23歲的烏拉圭中場洛迪古斯；兩人都是客軍的搶分之匙。

紐約城前鋒泰利斯麥奴，是球隊今季取分之匙。（路透社）

主隊近況雖佳，但紐約城亦非沒一戰之力。翻查對賽紀錄，兩軍對碰都有大手交易，近7次碰頭有6次入球超過2球，所以今仗捧入球大更實際。

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