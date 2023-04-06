澳職方程式｜FC麥克阿瑟迎戰西悉尼流浪者　炮製入球盛宴

排尾三的FC麥克阿瑟，防守力是聯賽最差，在第23周澳職聯賽，主場迎戰近期火力全開的西悉尼流浪者，恐怕難逃一場「大」敗。



FC麥克阿瑟上場以1：2不敵珀斯光輝，聯賽連續3場不勝，近10場聯賽也只得2勝2和6負，難怪排名越來越低，現以25分成績排尾三。

FC麥克阿瑟於聯賽已連續3場不勝。（Getty Images）

若在主場出擊，FC麥克阿瑟表現好一點，近5場2勝2和1負，然而防守不夠穩健卻是死穴，22場失41球，防守力是聯賽最差的。

相反，西悉尼流浪者雖然只排第3，但他們22場僅失21球，平均每場失球不足一球，防線是聯賽中的最強鐵盾。

西悉尼流浪者陣中澳洲國腳班頓波里路近6場聯賽入了4球，狀態不錯。（Getty Images）

西悉尼流浪者除了防守穩健，近期前線更是火力十足，近6場入了16球，平均每場攻入2.67球，今場面對防守差勁的FC麥克阿瑟，相信班頓波里路等前鋒將有斬獲，這名澳洲國腳近6場聯賽入了4球，狀態不錯。

兩軍今季兩次碰頭，西悉尼流浪者都以4：0大勝。（Getty Images）

兩軍今季兩次碰頭，西悉尼流浪者都以4：0大勝，雙方實力有一定差距，考慮FC麥克阿瑟在主場尚有一戰之力，今仗客勝未算最穩陣，但入球大就毫無懸念了。

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