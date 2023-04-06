英超特攻｜紅軍利物浦防線穿窿　鬥兵工廠阿仙奴做「大」騷？

英超競逐進入大直路，有8分榜首領先優勢的阿仙奴，今場作客利物浦力爭8連勝，「兵工廠」近期遇神殺神、遇佛殺佛，攻力無出其右，偏偏紅軍是出名的「神經刀」，而且於主場往往打出超水準，一場爭霸「大」騷勢在晏菲路上演。



利物浦在周中以0：0悶和車路士，表現乏善足陳，而且近3場聯賽只取得1和2負，現時28戰得43分排第8，與爭逐前四行列漸行漸遠。

沙拿表現雖然不及上季，但在主場出戰仍有上佳發揮，近3場在晏菲路便攻入了4球。（Getty Images）

然而，紅軍近3場聯賽全部作客出征，如果返回主場卻像是另一支球隊，今季聯賽只輸過給列斯聯，而且遇強越強，曼城、紐卡素、曼聯等前列球隊都曾在晏菲路喪師，紅魔鬼更慘吞7蛋；單計近3場主場出擊的聯賽，利物浦不單全部奏捷，且攻入11球而不失1球，即平均每場入超過3球，戰績彪炳。

阿仙奴氣勢同樣強勁，自2月13日主場以1：3不敵曼城後，在聯賽已連勝7場，包括近兩場連續以4：1大破水晶宮與列斯聯，7場合共攻入了23球，火力驚人；而且以29戰72分高踞榜首，比少賽一場、次席的曼城多8分。

加比爾捷西斯自3月中復出，逐漸上力，上場對列斯聯便梅開二度。（Getty Images）

值得一提的是，養傷多時的加比爾捷西斯自3月中復出以來，逐漸回復佳態，上場對列斯聯便梅開二度，加上新兵李安度杜沙特極速融入球隊，連中場悍將格列沙加都連續3場建功，這樣的全方位火力，實在難以防禦。

格列沙加向以攔截與組織為主，但近期卻頻頻入楔禁區，近3場都有「士哥」。（Getty Images）

翻查對賽往績，阿仙奴於聯賽作客晏菲路輸多贏少，近6次悉數敗陣，今次狀態勇銳不知能否打破宿命；但肯定的是，兩軍聯賽對碰必有火花，近8次對壘有7次總入球超過2球，今場無論誰勝誰負，入球「大」戰在所難免。

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