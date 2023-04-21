澳職方程式｜紐卡素噴射機迎擊中岸水手　「大」戰一觸即發

澳職聯賽來到季尾的第25周，排第7的紐卡素噴射機，為爭逐前6名的季後賽資格，今周主場迎擊中岸水手，激烈「大」戰一觸即發。（球賽編號：FB0369，4月22日下午3時開賽，無綫85台直播）



經歷2和4負的6場不勝後，紐卡素噴射機上場終於止血，主場以2：1力挫FC麥克阿瑟，賽後以24戰得29分升上第7，以3分落後於第5及第6的威靈頓鳳凰和FC悉尼；聯賽還有兩周，晉身季後賽仍未絕望。

紐卡素噴射機上場終於止血，主場以2：1力挫FC麥克阿瑟。（Getty Images）

噴射機排名越來越低，主因在於他們防守差勁，近7場全部有失球，而且總共失了16球，也因此，這7場中只有一場總入球不超過2球。

回到主場，噴射機表現好一點，近6場3勝1和2負，同樣要留意的是，這6場的總入球全部超過2球。

噴射機兩名前鋒米科達迪斯及布夏基亞入球量不多，聯賽分別射入了6及5球，但球隊勝在火力平均，陣中有多達15人有「士哥」，令對手難以防範。

噴射機前鋒米科達迪斯入球量不多，今季聯賽僅射入了6球。（Getty Images）

中岸水手上場賽和榜首的墨爾本城，24戰38分排第3，穩獲季後賽資格，當然為了在季後賽有更多主場作戰，也需要繼續爭取較高排名。

中岸水手上場賽和榜首的墨爾本城，已穩獲季後賽資格。（Getty Images）

兩軍近5次碰頭，中岸水手贏了4次，這5場中，有4次總入球都超過2球，加上噴射機本身防守力弱，今場一於捧入球大。

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