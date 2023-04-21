美職早霸王｜撐洛杉磯銀河主場反底響勝鼓　鬥FC奧斯汀開齋良機

兩支西岸褪色勁旅洛杉磯銀河與FC奧斯汀，在美職第9周相遇；還未打開勝利之門的銀河，今場能否藉主場之利「開齋」？



洛杉磯銀河上季季後賽打入西岸4強，今季卻出閘脫腳，今季7戰3和4負未響勝鼓，聯賽僅得3分排西岸尾二，只好過另一支不勝球隊肯薩斯體育會。

洛杉磯銀河今季卻出閘脫腳，迄今7戰僅得3和4負，未響勝鼓。（路透社）

銀河在主場雖然也只得1和2負，但起碼3場入了4球，總好過作客時，4場只入1球。不過，銀河上場以2：3僅負FC洛杉磯一仗，其實表現不俗，要不是對方門將約翰麥卡菲如有神助，最少可以搶得一分。

銀河的門將莊拿芬奇連士文也有好表現，他是名將之後，德國金色轟炸機奇連士文之子，今季第4場開始獲得正選，雖然還未助球隊贏波，但屢有精彩撲救。

進攻方面，銀河亦有利好消息，「小豆」查維亞靴南迪斯終告復出，這名上季入18球的老將，季初一直缺陣，到上場才首次正選披甲，有望加強球隊的攻擊力。

FC奧斯汀同樣狀態低沉，近4場只取得2和2負。（路透社）

FC奧斯汀上季打入西岸決賽，又是不敵FC洛杉磯飲恨，今季同樣狀態低沉，上場悶和溫哥華白帽後，近4場只取得2和2負，暫時以8戰10分排西岸第10。

洛杉磯銀河的門將莊拿芬奇連士文有好表現，季初站穩正選後屢有精彩撲救。（路透社）

今場可謂水兵鬥海軍，但翻查對賽往績，銀河卻稍為有利，近4次對壘贏了3次，加上其他利好因素，一於博他們能在主場反底。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。