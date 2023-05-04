澳職方程式｜季後賽開打　阿德萊德聯例牌慢熱　博鳳凰先入波

澳職常規賽上周完成，季後賽馬不停蹄今周上演。兩支常規賽冠亞軍墨爾本城及中岸水手在首輪輪空，常規賽最後一場跌落第3的阿德萊德聯，則在季後賽首仗於主場迎擊威靈頓鳳凰。（球賽編號：FB1015，5月5日下午5時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



澳職有常規賽與季後賽之分，常規賽前6名進入季後賽競逐終極冠軍，首輪一場過決勝負，由第3名對第6名，以及第4名對第5名，勝方將於4強面對常規賽的冠亞軍；4強則是主客兩回合制，勝方則在最終決賽爭奪季度錦標。

過去幾輪一直排第2的阿德萊德聯，在常規賽最後一場竟然大敗，將寶貴的次席拱手相讓。（Getty Images）

因此，在常規賽排頭兩位十分着數，可以在首輪輪空，以逸待勞，偏偏過去幾輪一直排第2的阿德萊德聯，在常規賽最後一場主場面對中岸水手竟然大敗1：4，也將寶貴的次席拱手相讓。

澳職季後賽賽制一覽。

事實上，阿德萊德聯近況甚頽，近4場只錄得2和2負，而這4場有3場是在主場出戰，難怪會功虧一簣。另要留意的是，他們近3場全部率先失守，意味球隊在比賽初段不夠專注。

威靈頓鳳凰之前也狀態低沉，幸而最後一場順利以勝仗結束球季，並以第6名趕上季後賽尾班車。（Getty Images）

威靈頓鳳凰之前也狀態低沉，錄得1和4負劣績，幸而最後一場面對包尾的FC麥克阿瑟，順利以勝仗結束球季，並以第6名趕上季後賽尾班車。

兩軍近4次碰頭，各勝一場而有兩場打和，但其中3場是由鳳凰先開紀錄。（Getty Images）

兩軍近4次碰頭，各勝一場而有兩場打和，但其中3場是由鳳凰先開紀錄，既然有往績支持，阿德萊德聯近期同樣慢熱，今場也一於博鳳凰先拔頭籌。

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