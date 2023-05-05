美職早霸王｜溫哥華白帽迎明尼蘇達聯上演中游對決　半場和氣生財

西岸兩支中游份子溫哥華白帽與明尼蘇達聯，在美職第11周對壘，兩軍在第5周已相遇兼打和，今場輪到白帽主場出戰，會否再一次以和為貴？



溫哥華白帽在季初兩連敗後，近7場卻未嘗一敗，不過他們和波太多，這7仗只得2勝5和，所以暫時僅以9戰11分排西岸第9。

溫哥華白帽（左）在季初兩連敗後，近7場卻未嘗一敗。（路透社）

白帽在主場戰績中規中矩，取得2勝2和1負，要留意的是，他們曾於主場以5：0大破CF蒙特利爾，令他們總入球達11個，拉高了平均入球達1.22球，掩飾了他們其實攻力一般，事實是他們另外8場未嘗入超過1球。

不過，白帽防守力不俗，近4場保持不失，其中日籍門將高丘陽平，今年才從橫濱水手加盟，已經有不俗的表現，今季9場悉數正選上陣，撲救率達78.1%，在全聯排第5；雖然他身高只得1.82米，以門將來說實屬偏矮，但勝在反應敏捷，可說是白帽的守護神。

明尼蘇達聯季初3勝2和後，近況卻相當低沉，近4場只錄得1和3負，而且只入了兩球，但因勝仗較多，暫時仍以9戰12分排西岸第7。

白帽陣中日籍門將高丘陽平，今季撲救率達78.1%，加上反應敏捷，是白帽的守護神。（路透社）

明尼蘇達聯季初3勝2和後，近況變得相當低沉。（路透社）

雙方在第5周以1：1賽和，值得留意的是，兩軍近3仗半場都以0：0悶和對手，加上兩軍攻力一般，今場一於再追半場和。

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