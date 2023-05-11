澳職方程式｜準決賽首回合　FC悉尼迎戰墨爾本城　炮製入球盛宴

澳職已進入季後賽階段，阿德萊德聯淘汰了威靈頓鳳凰，將與中岸水手爭入決賽；另一邊廂，FC悉尼亦力挫西悉尼流浪者，在4強首回合先主場迎擊墨爾本城。（球賽編號：FB1316，5月12日下午5時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



澳職季後賽以淘汰賽方式上演，首輪及決賽都是一場過分勝負，唯獨4強設主客兩回合，在常規賽排第5的FC悉尼，延續季尾的佳態，在首輪以2：1力挫第4的西悉尼流浪者，昂然晉級挑戰墨爾本城的霸者地位。

FC悉尼首圈力挫西悉尼流浪者，昂然晉級挑戰墨爾本城的霸者地位。（Getty Images）

事實上，FC悉尼季尾打出一輪6場不敗走勢，近4場更悉數取勝，士氣如虹；不過如果只計主場出戰，FC悉尼戰績又不算標青，13場主場只錄得5勝3和5負。

澳職季後賽賽制一覽。

FC悉尼能否在首回合先拔頭籌，還看前鋒方祖的表現；這名36歲英格蘭老將，過去曾效力雷丁、保頓及狼隊等，作戰經驗豐富，近期狀態大勇，近5場都有進帳，是球隊季尾發威的關鍵人物。

FC悉尼前鋒方祖表現舉足輕重，近5場都有進帳，是球隊季尾發威關鍵人物。（Getty Images）

墨爾本城是常規賽王者，26場獲得55分，比次席的中岸水手多11分之多，而且近況也不俗，近8場取得5勝3和的不敗戰績，實是晉身決賽的大熱。

墨爾本城是常規賽王者，近況也不俗，是晉身決賽的大熱。（Getty Images）

兩軍近5次碰頭，墨爾本城贏了4次，另一要留意的是，這5場總入球全部超過2球，考慮到FC悉尼近況甚勇，與其博客勝，不如捧入球大好過。

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