美職早霸王｜波特蘭伐木者迎溫哥華白帽　勢均力敵和氣生財

西岸中游份子波特蘭伐木者，將於美職第12周賽事，遇上另一西岸隊伍溫哥華白帽，縱有主場之利，但以他們反覆的表現，實在難言穩勝。



波特蘭伐木者上場對FC奧斯汀在補時階段失守，被追成2：2完場。他們今季表現飄忽，現時只取得11戰3勝3和5負，難怪會以12分排西岸第9。

波特蘭伐木者今季表現飄忽，上場對FC奧斯汀在補時階段失守被逼和。（路透社）

伐木者在主場表現也不算優異，今季僅獲5場2勝2和1負。當然，如果他們比賽當日踢得順的話，是可以連榜首的西雅圖海灣者都能擊敗。

伐木者陣中共有13個南美兵，當中以哥倫比亞為最大戶，總共有5人，其中前鋒戴朗艾斯派拿、中場恩美查拉，以及另一中場聖地亞高摩蘭奴，都是球隊的核心成員。不過後兩人今季未有進帳，僅靠艾斯派拿入了兩球，難怪伐木者今季的表現如此參差。

溫哥華白帽雖然只排西岸第7，但他們其實已連續8場不敗，近5場更是3勝2和，狀態十分不俗。不過他們今季作客未嘗一勝，只取得3和1負，都屬隱憂。

伐木者陣中哥倫比亞中場聖地亞高摩蘭奴（右），是球隊的核心成員。（路透社）

溫哥華白帽已連續8場不敗，狀態十分不俗，不過今季作客未嘗一勝。（路透社）

雙方近5場對壘，各勝兩仗而打和一場，可說是勢均力敵。伐木者近況飄忽，白帽則是和波專家，今場勝負難料下，不如博和。

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