U20世盃激戰｜阿根廷具主場優勢　幼獅有力再掄元｜保夫萊特專欄

U20世盃賽事永遠是一個讓明日新星們展現自己才華的獨特舞台，而今年的比賽我也期待是這樣的。



撰文：英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）



今屆的賽事有一些頂級球隊的關鍵球員由於所屬球會賽事尚未完結而未能參賽，這意味着平時上陣時間有限的其他年輕球員們能有機會在這個比賽的鎂光燈下揚名立萬，而我認為這屆的賽事將是近年前所未有最開放最接近的一屆。

主辦國阿根廷各場地已準備就緒。（Getty Images）

在贏得2019年U20世盃的冠軍後，英格蘭的表現被人受期待注視能走到比賽較後的階段屬理所當然，他們陣中擁有很多剛經歷了第一個完整職業球季的年輕球員們，我認為三獅幼兵們已準備好挑戰第二次冠軍。

保夫萊特認為，英格蘭U20已準備好挑戰第二次冠軍。（Getty Images）

受到卡塔爾世界盃阿根廷成年隊的成功經歷啟發，雖然阿根廷U20原本史上首次未能從外圍賽晉級，但作為主辦國也有望成為有力爭冠的一份子。缺少了效力曼聯的加拿祖令他們實力受到削弱，但作為最後一刻取代印尼成為賽事的新主辦國，主場優勢將成為這支陣容令人期待及擁有馬斯查蘭奴作主教練的球隊的爭冠最強後盾，並複製1992年的丹麥故事奇蹟。

阿根廷U20作為替補主辦國重獲參賽資格，有力成為爭冠分子。

當然還有少不了巴西隊，在男女子所有級別的世界盃中取得的成就是所向披靡的，效力車路士的新星安德列山度士將會成為他們能否爭冠的關鍵，這位球員在今年較早前的U20南美盃表現相當突出。

在接下來的暑期階段還有U19及U21歐洲國家盃的比賽，因此某些歐洲國家或會遇上使用不同球員分佈的難題去挑戰這一系列比賽的冠軍。儘管如此，意大利相信仍是充滿信心，尤其他們不少球員已有很多意甲上陣的經驗，而去屆的U20世盃他們也殺入了最後4強的階段。

法國U20渴望能複製普巴在2013年帶領法國奪得U20世盃冠軍的成就。（Getty Images）

最後未能打入U19歐國盃決賽週但擁有歐洲最豐厚年青才俊儲備的法國隊也是值得大家留意的歐洲隊，他們的球員相信會很渴望能複製普巴在2013年帶領法國奪得U20世盃冠軍的成就。

考慮到所有因素後，我認為上述提及的國家們皆有很大機會能在這項比賽取得成功，但我仍然相信我的國家英格蘭能成功捧盃而回！

保夫萊特今屆U20世盃預測：

冠軍：英格蘭



神射手：盧斯安奴洛迪古斯 (烏拉圭)



焦點球員：

1.安德列山度士（巴西）

2.蘇利（阿根廷）

3.卡沙地（意大利）

4.卓古明卡（英格蘭）



英格蘭U20前領隊保夫萊特（Aidy Boothroyd）

保夫萊特在2014至2021年期間先後執教英格蘭U19、U20及U21，並曾帶領幼獅贏得2018年土倫盃冠軍。

