美職早霸王｜FC洛杉磯回師主場　再遇聖荷西地震爆發一場大戰

西岸排名第2的FC洛杉磯在美職第14周賽事，遇上前兩周曾不敵的聖荷西地震，勢藉主場之利，力爭報卻前恥。



未計周中的賽事，FC洛杉磯今季開鑼至今，只曾輸過一場，對手正是今場再次對壘的聖荷西地震，FC洛杉磯當時以1：2落敗，這也令他們落後於西雅圖海灣者，暫列西岸次席。

FC洛杉磯今季開鑼至今，只曾輸過一場，對手正是今場再次對壘的聖荷西地震。（路透社）

不過，FC洛杉磯這次回到主場出擊，取勝機會不俗，皆因未計周中主場對肯薩斯體育會的賽事，他們4場主場全勝，包括以4：0大破現時東岸榜首隊伍新英倫革命。

FC洛杉磯攻力超群，其中翼鋒丹尼斯布安加更以9球，暫列今季美職神射手；這名在法國出世的加蓬國腳，曾效力羅連安特、斯特拉斯堡等法甲球隊，去年從聖伊天加盟後，即有好表現，協助FC洛杉磯贏得季後賽冠軍；今季狀態更火熱，上月對FC奧斯汀時，更取得個人首個美職大三元。

聖荷西地震雖然近況反覆，未計周中賽事，近4場是1勝1和2負，但其中所贏一仗，卻是打敗了FC洛杉磯。

C洛杉磯攻力超群，其中翼鋒丹尼斯布安加更以9球，暫列今季美職神射手。（路透社）

FC洛杉磯今季暫時4場主場全勝，這次回到主場，取勝機會不俗。（路透社）

翻查對賽往績，雙方近5場對壘，FC洛杉磯只贏兩次，聖荷西地震卻贏了3次。有趣的是，近10次對賽，有9次總入球都超過2球，主勝不穩下，入球大值得追捧。

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