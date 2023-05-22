新世界GTA獲Richard Mille贊助　培育網球壇明日之星

香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）宣布，瑞士製錶品牌Richard Mille成為位於學院內、亞洲首間拿度網球中心（RNTC）的官方贊助商。Richard Mille會贊助HKGTA慈善基金，特別支持學院與拿度網球中心設立的「Building A Champion」獎學金計劃，攜手培育香港具潛質的年輕網球運動員，以及全面提升區內的網球訓練水平。



上述的獎學金亦秉承著新世界「創造共享價值」和集團回饋社會的願景，在Richard Mille的支持下，香港的年輕網球運動員將有機會接受西班牙拿度網球學校（RNA）提供的專業培訓。

Richard Mille成亞洲首間拿度網球中心官方贊助商

在2001年成立的瑞士製錶品牌Richard Mille，自2010年起全力支持網球名將拿度。是次贊助充份展現出Richard Mille、香港高爾夫球及網球學院，以及拿度網球中心致力培養香港優秀網球人才的承諾。

Richard Mille除了成為學院內拿度網球中心的官方贊助商，更會投放資源優化位於學院內的室內Plexipave網球場。該網球場將命名為「Richard Mille室內網球場」。

香港高爾夫球及網球學院（圖）坐擁世界級的運動設施。學院與世界知名的西班牙拿度網球學校 (Rafa Nadal Academy) 合作，開設亞洲首個拿度網球中心，培育香港新世代網球人才。

Richard Mille亦會向HKGTA慈善基金提供財政贊助，重點支持學院與拿度網球中心合辦的「Building A Champion」獎學金計劃。該計劃在2022年10月正式啟動，目的是通過西班牙拿度網球學校獨特的訓練方法，培育本港最具潛質的年輕網球人才。獎學金得主會獲安排參與度身訂造的訓練計劃，計劃不僅引導每位球員發揮自己最大的潛能，亦會塑造他們成為兼具紀律、謙虛、誠實和值得尊敬的人材。

「Building A Champion」獎學金得主揚威多項本地和國際賽事

「Building A Champion」獎學金計劃自推出以來取得空前成功。獲獎學金接受培訓的譚善恆，先後於多個本地賽事取得佳績，包括在2023年全港青少年網球錦標賽贏得U16雙打冠軍、2023年香港中華游樂會全港網球公開賽贏得U14和U18單打冠軍，以及在2023年全港青少年網球錦標賽男子單打晉身四強。

Richard Mille會向HKGTA慈善基金提供財政贊助，重點支持學院與拿度網球中心合辦的「Building A Champion」獎學金計劃。獲獎學金接受培訓的譚善恆（左）和黎清嵐（右）揚威多項本地和國際賽事。

譚善恆亦代表香港在多項國際網球賽事中，取得優異成績，包括在越南舉行的ITF J60比賽中，取得單打四強及雙打亞軍，以及在團體賽中帶領香港隊進入半準決賽。

另一獎學金得主黎清嵐則贏得2023年全港青少年網球錦標賽U16女子單打冠軍，並獲香港學界體育聯會葛量洪學界傑出運動員獎。

這項獎學金的得主有機會親赴西班牙馬略卡接受拿度網球學校的實地培訓，並在國際比賽中與來自世界各地的選手較量，進一步提升自己的網球技術。