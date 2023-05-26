美職早霸王｜西雅圖海灣者力求扭轉頹勢　迎戰紐約紅牛大戰可期

近期戰績大跌的西雅圖海灣者，在美職第15周賽事，於主場迎戰紐約紅牛，能否擺脫低迷狀態，取得一場「大」捷？



海灣者原本高踞西岸榜首，但近4場只贏過1次卻輸掉了3場，也將原本的首位，讓了給FC洛杉磯，現時以14戰25分的成績，落後少賽2場多2分的FC洛杉磯，暫列西岸次席。

海灣者（左）近4場只贏過1次卻輸掉了3場，狀元低迷。（路透社）

甚至，海灣者季初的主場威力，也蕩然無存；季初4勝1和後，近兩場卻接連吞敗，輸給肯薩斯體育會及FC奧斯汀，令人大跌眼鏡。

或許因為各隊開始掌握，要擊敗西雅圖海灣者的方法，就是讓他們控球，然後伺機偷襲。海灣者近4場賽事，控球率都高於對方，但當中只有對侯斯頓戴拿模時，取得勝利3分。

相反，紐約紅牛近期表現回勇，近3場取得2勝1和，不過他們仍以16分排東岸第11，整體而言還有很大進步空間。

紐約紅牛近期表現回勇，近3場取得2勝1和。（路透社）

海灣者近4仗控球率都高於對方，但只有一場能成功取勝。（路透社）

翻查對賽往績，雙方近5場對壘，海灣者贏了3次，紐約紅牛則贏了2次，互有勝負；有趣的是，這5次對壘中，有4場總入球超過2球，所以不如捧入球大好過。

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