澳職方程式｜終極決戰　墨爾本城鬥中岸水手　可先拔頭籌

澳職來到今季終極一戰，決定總冠軍誰屬，由常規賽霸主墨爾本城，迎擊近況不俗的中岸水手，兩軍勢均力敵，但以對賽往績而言，墨城可以看高一線。（球賽編號：FB2130，6月3日下午5時45分開賽）



澳職4強是兩回合制，但到總決賽卻會到中立場一場過定勝負。氣勢如虹的墨爾本城，4強次回合以4：0大破FC悉尼，兩回合以5：1昂然晉級。

墨爾本城4強次回合以4：0大破FC悉尼，兩回合以5：1昂然晉級。（Getty Images）

事實上，墨爾本城近10場未嘗敗績，取得6勝4和。值得留意的是，墨城攻力強但防守不算十分出色，除了上場淨勝4球外，其餘場數都有失球，也令他們近7場賽事中，有5場總入球都超過2球。

墨城陣中除了首席射手占美麥卡倫外，另一個要留意的是新秀馬高迪利奧，這名21歲翼鋒去年開始冒起，獲得補選躋身澳洲世界盃大軍，今季於墨城站穩正選位置，季末狀態進一步提升，近6場入了5球，一躍成為球隊的次席射手。

墨城新秀馬高迪利奧值得留意，這名21歲翼鋒近6場入了5球，一躍成為球隊的次席射手。（Getty Images）

中岸水手在常規賽名列第2，他們最近7場，取得6勝1和，狀態達到頂峰，如果說澳職中有力與墨城一戰的，可能就只有水手。

中岸水手於4強淘汰了阿德萊德聯躋身決賽。（Getty Images）

不過，中岸水手近6次與墨城對壘，只和了一次卻輸足5次，另外，在近7次對壘中，墨城有6次先開紀錄，因此今仗可博墨城捧盃外，也可吼墨城先入波。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。