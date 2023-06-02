美職早霸王｜聖路易城SC迎擊侯斯頓戴拿模　炮製入球盛宴

美職第16周賽事，聖路易城SC主場出戰，迎擊侯斯頓戴拿模，憑藉他們冠絕全聯的攻擊力，「大」勝可期。



聖路易城SC之前一度兩連敗，幸而回到主場連續大勝兩場，分別以3：1擊敗溫哥華白襪，以及4：0狂數肯薩斯體育會，現時以13戰25分的成績，暫列西岸次席，雖然比榜首的西雅圖海灣者少1分，但亦少賽一場。

聖路易城SC之前一度兩連敗，幸而回到主場連續大勝兩場。（路透社）

聖路易城SC主場表現有保證，今季7次主場出擊，取得5勝2負的戰績，而且所勝5場，每場最少有3球進帳，5場總入球更達18球。

事實上，聖路易城進攻能力絕全聯，今季13場攻入29球；他們陣中沒有一個超級前鋒，首席射手高斯也只入了5球，但勝在能多點開花，今季已有11名球員有士哥，其中要特別留意艾活路雲，這名德國中場近兩仗均有入球。

侯斯頓戴拿模上仗擊敗FC奧斯汀，總算中止了4場不敗的頽勢，不過他們今季作客未嘗勝績只取得2和4負，今場恐怕也是凶多吉少。

侯斯頓戴拿模今季作客未嘗勝績只取得2和4負。（路透社）

海灣者近4仗控球率都高於對方，但只有一場能成功取勝。（路透社）

由於聖路易城是新軍，雙方無對賽紀錄，但以主隊的強勁攻力，加上在主場特別威猛，入球大是不二之選。

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