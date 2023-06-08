歐聯全攻略｜王者之戰　曼城國際米蘭做「大」騷

歷史上，英格蘭球隊中只有1999年的曼聯，曾成為「三冠王」；如今，其同市球會曼城距離這項紀錄僅差一步，只要在歐聯決賽擊敗意甲的國際米蘭，便可一嘗夙願。（球賽編號：FB2313，6月11日凌晨3時開賽，NowTV 643台直播）



領隊哥迪奧拿自2016年入主曼城以來，捧盃無數，贏過5次聯賽錦標、2次足總盃、4次聯賽盃，但偏偏與歐聯大耳盃無緣，最接近一次是前季躋身決賽，可是排錯陣下以0：1不敵車路士飲恨。

哥迪奧拿2016年入主曼城後，捧盃無數，唯獨未嘗摘下歐聯錦標。（Getty Images）

哥帥每逢大戰都被評為「諗多咗」，但今季幾場重要戰役卻都以穩打穩紮、精密部署的方式順利取勝，例如英超榜首大戰以4：1大破阿仙奴、歐聯4強次回合以4：0狂數皇家馬德里，以至剛於足總盃決賽以2：1輕取曼聯，曼城基本上都是控制着比賽局面，彷彿按着劇本去取勝；無獨有偶，這幾場大戰的總比數，都超過兩球。

曼城今屆在歐聯有一個慣例，就是作客保守地最少穩住和局，主場才傾盡全力爭勝，是以他們今季在歐聯錄得7勝5和的不敗戰績。不過，今場在中立場上演，曼城的表現又會怎樣呢？翻查今季他們在中立場的比賽（社區盾、足總盃4強及決賽），取得2勝1負，而另一個重點是，3場總入球也是超過兩球。

曼城剛擊敗曼聯摘下足總盃冠軍，繼續向「三冠王」進發。 （Getty Images）

曼城今季發揮十分穩定，並以後上姿態趕過阿仙奴捧走英超錦標。（Getty Images）

國際米蘭在季初表現飄忽，但到季尾士氣如虹，近12場只輸過給應屆意甲冠軍拿玻里，其餘11場全勝，當中包括意大利盃決賽以2：1擊敗費倫天拿捧盃，其中射手拿達路馬天尼斯近6場入了5球，將是國米力求爆冷捧盃的關鍵人物。

拿達路馬天尼斯近6場入了5球，是國際米蘭爭勝的重要棋子。（Getty Images）

兩軍未嘗在正式賽事中碰頭，鑑於曼城在重要賽事及中立場作賽，例必上演入球「大」騷，而且國米近4場有3場總入球都超過2球，所以與其捧「藍月亮」贏波摘冠，不如博入球大更穩陣。

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