美職早霸王｜聖路易城SC穩坐榜首　主場拔「河」無難度

來到美職第17周賽事上演西岸榜首對榜尾的強弱之戰，所向披靡的聖路易城SC主場迎擊包尾大幡洛杉磯銀河，要贏波完全無難度。



聖路易城SC挾兩連勝氣勢，上周再於主場以3：0輕取侯斯頓戴拿模，不單主場三連捷，也以14戰28分的成績，高踞西岸榜首，比次席的西雅圖海灣者多1分，還少賽3場，形勢大好。

聖路易城SC挾兩連勝氣勢，上周再於主場以3：0輕取侯斯頓戴拿模。（路透社）

聖路易城SC主場表現特別醒神，主場勝仗已累積至第6場，近3場更越踢越好，攻入10球而只失1球，簡直像無敵狀態。

上周提及的艾活路雲，對侯斯頓時有進帳，今季已攻入5球，與高斯及基奧阿捷尼並列球隊首席射手；艾活路雲現年26歲，他之前一直在德甲打滾，效力過紐倫堡、哈化林柏及波琴等，作戰經驗豐富。

至於其進攻拍檔基奧阿捷尼，上周對侯斯頓時也入了一球，他在美國出生但有意大利血統，卻在法國踢巴黎FC青年軍，最後還是選擇代表美國，背景十分有趣。

現年26歲的艾活路雲今季已攻入5球，與兩隊友並列球隊首席射手。（路透社）

洛杉磯銀河近況麻麻，應難以阻擋聖路易城SC再下一城。（路透社）

由於聖路易城是新軍雙方無對賽紀錄；銀河雖然上仗作客贏波，但之前卻取得2和5負；相信今仗也難阻聖路易城主場報捷。

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