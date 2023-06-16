美職早霸王｜拿舒維爾迎戰新軍聖路易城SC　初次見面一於鬥入波

西岸榜首勁旅聖路易城SC，近兩場表現下滑．在美職第18周賽事，還要作客近況不俗的拿舒維爾，恐怕難以及時反彈。



拿舒維爾上周雖然失分，作客以1：1賽和下游的FC多倫多，但其實他們已連續9場不敗，取得6勝3和，現時以17戰32分的戰績排次席，力追東岸榜首的FC辛辛那提。

拿舒維爾已連續9場不敗，取得6勝3和，現時以17戰32分的戰績排次席。(路透社)

拿舒維爾在主場越戰越勇，近4場全勝且攻入了11球，也令這4場的總入球，都超過2球。

拿舒維爾進攻如此銳利，多得進攻中場穆卡達有神勇演出；他今季已攻入10球，暫與丹尼斯布安加、基亞古馬基斯及捷西斯費拉拿，並列今季美職射手榜首位，另外他還有7次助攻。拿舒維爾今季總共也只入了25球，即是說，穆卡達自己都貢獻了三分之二，難怪他繼上季後再奪賽季MVP的呼聲極高。

聖路易城SC雖然仍以16戰29分高踞西岸榜首，但他們近兩場只取得1和1負，如果數其作客賽事，近4場更只得1和3負，表現令人失望。

聖路易城SC近4場作客只得1和3負，表現令人失望。(路透社)

拿舒維爾進攻中場穆卡達今季演出神勇，已攻入10球。(路透社)

聖路易城是美職新軍雙方無對賽紀錄，鑑於拿舒維爾有主將穆卡達大勇，而且主場近績優異，所以博主勝之餘，也可吼入球大。

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