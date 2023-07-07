美職早霸王｜FC辛辛那提近況麻麻仍然夠贏　作客夏洛特FC客勝可期

東岸榜首勁旅FC辛辛那提，近期狀態回落，但在美職第21周賽事，遇上近況更差的夏洛特FC，縱使今場作客出擊，相信仍可重拾勝軌。



FC辛辛那提在5月及6月初，打出一輪6連勝，因此一直高踞東岸榜首；就算近4仗只得1勝2和1負，仍以20戰44分的戰績，不單繼續在東岸領先，更比西岸榜首的聖路易城SC多9分。

FC辛辛那提雖然近況麻麻，但仍然在東岸領先，更比西岸榜首的聖路易城SC多9分。（路透社）

辛辛那提能否反底，還看中場靈魂人物盧斯安奴阿高斯達；這名29歲阿根廷進攻中場，身高僅5呎3吋，但技術高超射術精湛，上陣19場便取得9入球6助攻，而且辛辛那提只是入了32球，即是阿高斯達幾乎貢獻了一半。

夏洛特FC是美職新軍，今屆才是第二季在美職比賽，上屆以東岸第9完成，現時則排東岸第10，表現尚算及格。

辛辛那提陣中29歲的阿根廷中場靈魂人物盧斯安奴阿高斯達，技術高超射術精湛，幾乎貢獻了球隊一半入球。（路透社）

不過，夏洛特FC近態甚差，近5場未嘗勝績，只錄得3和2負；如果只計算主場戰績，他們今季10次主場出戰，只取得3勝4和3負，而且近3場亦未嘗勝果，僅獲2和1負成績。

夏洛特FC近態甚差，近5場未嘗勝績，只錄得3和2負。（路透社）

由於夏洛特FC上季才落戶美職，因此雙方僅有兩次對賽各贏一次，參考價值一般。若以實力及近況而論，還是FC辛辛那提佔優，因此今場一於捧客勝。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。