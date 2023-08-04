英超特攻｜社區盾曼城撼阿仙奴　藍月兵工廠做「大」騷

上季於英超榜首領放多時，阿仙奴卻在季尾遭曼城趕過錯失錦標，新一季豪斥2億鎊收購多員猛將再爭冠軍；「兵工廠」在聯賽挑戰「藍月亮」前，今周先在「前哨戰」的社區盾試驗新兵效果。（球賽編號：FB3247，8月6日晚上11時開賽，無綫翡翠台直播）



阿仙奴在今個夏天於前中後三線都添了良將，分別以超過1億鎊收購迪格蘭賴斯、從車路士羅致夏維斯，以及簽入了荷蘭國腳祖利安添巴；其中賴斯可望直接取代轉投了利華古遜的格列沙加出任正選中場，可踢右閘及中堅的添巴則增加了防線的厚度，反而夏維斯如何使用，則要看主帥阿迪達有何新戰術。

夏維斯可踢前場多個位置，令阿仙奴來季人腳調動更見靈活。（Getty Images）

夏維斯在車路士通常出任「假9號」，但其實這名德國國腳多才多藝，可踢影子前鋒或進攻中場，尤其阿仙奴上季有時過於倚賴馬田奧迪加特「派牌」或後上埋門，若夏維斯出任攻中，便可形成進攻雙核，絕對可令球隊的攻擊力提升一個檔次。

當然，面對強敵曼城，阿迪達排陣會否如此進取，實屬疑問，不過夏維斯基本上可以踢到前線左中右三個位置，所以今場就算不列正選，也不愁沒有落場機會。

迪格蘭賴斯身價超過1億鎊，他的加盟將大大提升阿仙奴中場的實力。（Getty Images）

曼城近年轉會貴精不貴多，今季有隊長根度簡轉投了巴塞隆拿，翼鋒馬列斯則到了沙特掘金，暫時只簽入了車路士中場高華錫及其克羅地亞國腳隊友加華度爾，攻力稍為打了折扣，或許主帥哥迪奧拿打算讓高爾彭馬及沙治奧高美斯等年輕球員獲得多些上陣機會也未可知。

根度簡離隊，曼城補充了技術高超的高華錫坐陣中場。（Getty Images）

季初狀態未定，兩軍又有新兵引入，今場大抵都是試陣為主，勝負難料。不過翻查兩軍近5次對賽，有4次都大手交易，總入球超過兩球；新一季的第一場，就開個皆「大」歡喜的結局吧。