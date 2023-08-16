全港抱石日｜免費新手抱石班限時報名　1個鐘認識基本技巧禮儀

中國香港攀山及攀登總會將於8月26及27日（周六及周日）舉行「全港抱石日」，多家本港攀石場將免費提供新手抱石班，讓市民大眾可以一嘗抱石體驗。4間抱石場會提供合共72個免費名額，先到先得，適合12歲或以上從未接觸攀石運動人士參與。



「全港抱石日」提供免費新手抱石班的攀石場包括：位於沙田石門的JUST CLIMB、牛頭角的BoulderMAD、荃灣的Triangle Plus 及Vita Beta Climbing Gym，課程適合12歲或以上從未接觸攀石運動之人士，名額總數72個，先到先得。

參加者將可以免費參加一小時的新手抱石班（已包括借用攀石鞋），課程內容包括：認識室內攀石（抱石）的玩法、基本抱石技巧及抱石禮儀、抱石需要的下跌技巧及安全事項、了解抱石路線等等。

有興趣的朋友請於請於8月23日下午6時前登記報名。

此外，香港抱石錦標賽2023及亞洲盃（抱石）2023分別將於9月2至3日及9月9至10日，一連兩個周末假香港九龍公園廣場舉行。連場精彩抱石賽事將雲集逾百位本地及海外高手，其中包括杭州亞運的港隊代表：包括陳翔志、何卓希、黃卓楠、歐智鋒、徐子喬及黃淨淳。杭州亞運的攀岩賽事將會在10月3至7日舉行，而這屆亞洲盃被視為亞運的前哨戰。

「全港抱石日」詳情：

日期：2023年8月26及27日(星期六及日)

對象：適合12歲或以上從未接觸攀石運動之人士

名額：72個，先到先得

費用：全免(包括1小時基礎抱石教學及借用攀石鞋)

教學內容：認識室內攀石(抱石)的玩法、基本技巧及禮儀、抱石需要的下跌技巧及安全事項、了解抱石路線

截止報名：2023年8月23日下午6時前

報名方法：https://forms.gle/FUhHbfzdDKUGNkRj8