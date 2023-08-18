美職早霸王｜FC洛杉磯迎西岸包尾大幡　主場殺退急流無難度

美斯加盟國際邁亞密，令今周重開的美職賽事生色不少；不過國際邁亞密的賽事延期，所以今周推介的是另一場比賽，由西岸次席的FC洛杉磯主場迎擊西岸包尾的科羅拉多急流。



與季初相比的話，FC洛杉磯近況有點回落，6月尾7月頭曾經歷3連敗，幸而在之後3場中止頽勢，取得1勝2負；現時以23戰37分的戰績，緊守西岸第2；以4分落後於榜首的聖路易城SC。

FC洛杉磯近況有點回落，6月尾7月頭曾經歷3連敗，幸而在之後3場中止頽勢。（路透社）

FC洛杉磯戰績急挫，主因是首席射手丹尼斯布安加狀態下跌；這名加蓬國腳在聯賽有12球進帳，暫列射手榜次席，但他的大部分入球都在季初取得，近10場卻只入了2球，也令FC洛杉磯近10場只取得3勝2和5負的劣績。

FC洛杉磯要在主場奏捷，或許要靠輔鋒卡路士韋拿；這名前阿仙奴射手近兩場都有入球，暫以8球位列球隊次席射手，今仗也是球隊的取分之匙。

FC洛杉磯戰績急挫，主因是首席射手丹尼斯布安加狀態下跌。（路透社）

科羅拉多急流雖然近3場未嘗敗績，取得1勝2和，但他們近12場其實也只得1勝；而且他們的攻擊力異常疲弱，23場聯賽只入了16球；是全聯攻擊力最弱的球隊。

科羅拉多急流是全聯攻擊力最弱的球隊，23場聯賽只入了16球。（路透社）

翻查對賽往績，FC洛杉磯佔盡上風，近4次主場迎擊科羅拉多急流，悉數贏波而回，所以今場一於再追主勝。